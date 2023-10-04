Политтехнолог Олег Подорожный сказал 24 Каналу, что это серьезный шаг со стороны Евросоюза, который выделяя действительно большую сумму, намерен вложить ее в Украину, не входящую в состав ЕС.
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Украина приводит мостки
В то же время нужно понимать, что предоставление этих 50 миллиардов Украине будет растянуто во времени.
Сложно спрогнозировать, утвердят ли эту резолюцию. Украина пытается приводить мостки и договариваться с Венгрией,
– отметил политтехнолог.
Так, украинские власти рассматривали возможность отмены санкций в отношении OTP Bank, работающего в России и фактически являющегося спонсором войны, которую развязала Москва.
В то же время Роберт Фицо, чья партия победила на выборах в Словакии, используя риторику по прекращению помощи Украине, потому что словаки стали жить беднее.
Однако в Брюсселе имеются рычаги влияния на позиции Венгрии и Словакии.
Не помешают ли Венгрия и Словакия получению Украиной 50 миллиардов евро от ЕС: смотрите видео
Однако большее беспокойство вызывает не позиция Венгрии и Словакии, а Польши. Она должна стать лидером в Восточной Европе по вопросам помощи Украине. Однако сейчас становится ясно, что для нас переговоры о вступлении в Европейский Союз будут самыми сложными не из-за Будапешта и Братиславы, а из-за Варшавы,
– подчеркнул Олег Подорожный.
Именно поэтому ситуация вокруг возможного предоставления Украине 50 миллиардов евро сложна. Однако, по мнению политтехнолога, стоит довериться украинской дипломатии и надеяться, что этот вопрос будет решен положительно относительно интересов Украины.
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Что известно о выделении ЕС средств для Украины
- Европарламент 3 октября принял резолюцию по предложению Еврокомиссии пересмотреть бюджет Евросоюза на 2021 – 2027 годы. В частности, это касалось создания специального Украинского фонда с его финансированием в 50 миллиардов евро.
- По результатам голосования резолюцию поддержали 393 депутата Европарламента, а были против нее – 136 депутатов. Остальные, 92 – воздержались.
- Европарламент решил пересмотреть свой бюджет из-за последствий полномасштабного вторжения Россию на территорию Украины.
- В то же время, по словам евродепутата из Польши Яна Ольбрихта, он с коллегами способствует стабилизации ситуации в Украине благодаря новой программе поддержки, состоящей из 50 миллиардов евро и также укрепляют экономику ЕС.