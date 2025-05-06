6 мая, 10:01
Валюты падают: какой курс в обменниках и на черном рынке
Основні тези
- Курс доллара в банках опустился, а курс евро наоборот вырос.
- В то же время на черном рынке обе валюты показали спад, существеннее всего – евро.
Доллар на рынке дешевеет, а именно на черном рынке и в обменниках. В то же время евро в банках выросло, но на черном рынке существенно потеряло.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 6 мая, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,25 гривны (-5 копеек против 5 мая) и продажа по 41,90 гривны (-1 копейка).
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- Покупка евро проходит по 47 гривен (+10 копеек), продажа – по 47,60 гривны (+5 копеек).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,43 гривны (-9 копеек), а продать по 41,42 гривны (-13 копеек).
- Покупка евро по 47,10 гривны (-20 копеек), а продажа по 47,29 гривны (-21 копейка).
Курс в обменниках
- Доллары покупают в среднем по: 40 гривен (-67 копеек), а продают по 41,45 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 46,36 гривны (-26 копеек), а продают по 47,50 гривны (без изменений).
По сколько будет доллар
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что курс доллара на межбанке и на наличном рынке ориентировочно будет на уровне 41,20 – 41,60 гривны за валюту.
Поэтому, роль НБУ на валютном рынке будет сниженной, ведь на этой неделе, по прогнозам, увеличится активность продавцов валюты из-за периода налоговых платежей.
Лесовой говорит, что такая же ситуация будет и на наличном рынке, а разница между курсами межбанка и наличного курса будет почти нулевая.