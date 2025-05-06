Валюты падают: какой курс в обменниках и на черном рынке

Доллар на рынке дешевеет, а именно на черном рынке и в обменниках. В то же время евро в банках выросло, но на черном рынке существенно потеряло.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 6 мая, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,25 гривны (-5 копеек против 5 мая) и продажа по 41,90 гривны (-1 копейка).

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Покупка евро проходит по 47 гривен (+10 копеек), продажа – по 47,60 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,43 гривны (-9 копеек), а продать по 41,42 гривны (-13 копеек).

(-9 копеек), а продать (-13 копеек). Покупка евро по 47,10 гривны (-20 копеек), а продажа по 47,29 гривны (-21 копейка).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 40 гривен (-67 копеек), а продают по 41,45 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(-67 копеек), а продают (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро покупают по 46,36 гривны (-26 копеек), а продают по 47,50 гривны (без изменений).

По сколько будет доллар

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что курс доллара на межбанке и на наличном рынке ориентировочно будет на уровне 41,20 – 41,60 гривны за валюту.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Поэтому, роль НБУ на валютном рынке будет сниженной, ведь на этой неделе, по прогнозам, увеличится активность продавцов валюты из-за периода налоговых платежей.

Лесовой говорит, что такая же ситуация будет и на наличном рынке, а разница между курсами межбанка и наличного курса будет почти нулевая.