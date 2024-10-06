В октябре общая ситуация на рынке будет оставаться стабильной. Впрочем, возможны незначительные колебания курса в разные стороны. Поэтому приобрести 100 долларов сегодня может быть выгоднее, чем завтра.

Сколько будут стоить 100 долларов в октябре

Согласно официальному курсу НБУ, стоимость американской валюты в Украине сейчас составляет 41,22 гривны.

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В то же время в обманках и обменниках ситуация несколько иная: по данным "Минфина" в среднем продажа доллара по состоянию на 5 октября составляет:

в банках – 41,50 гривны ;

; в обменниках – 41,48 гривны.

Поэтому, по состоянию на 5 октября, 100 долларов в гривнах при обмене в банковских учреждениях составит – 4 150 гривен. В то же время в обменниках эта сумма будет фактически идентичной – 4 148 гривны. Однако, конечная сумма операции будет зависеть от финансового учреждения, где вы фактически будете осуществлять обмен валюты.

Что будет с курсом валют в ближайшую неделю

В комментарии для 24 Канала Тарас Лесовой объяснил, что общая ситуация на рынке на следующей неделе будет оставаться стабильной. Незначительные колебания в разные стороны не станут неожиданностью, но в недельном разрезе эти изменения будут почти незаметными и будут выглядеть стабильными.

Важно отметить! Несмотря на повышенное внимание в медиа, курс валют будет оставаться в определенных пределах. Колебания курсов ожидается на уровне последних нескольких недель.