Цена выросла: сколько теперь стоит купить месяц стажа

Пенсионеры, которым не хватает страхового стажа для выхода на отдых, могут его докупить. Цена одного месяца выросла до 1 760 гривен.

Как докупить пенсию

Еще 1 апреля минимальная зарплата выросла до 8 тысяч гривен, что увеличило размер минимального страхового взноса (22% от минималки) до 1 760 гривен. Это регулируется в соответствии с Законом Украины от 09.11.2023 № 3460-IX "О Государственном бюджете Украины на 2024 год", передает 24 Канал.

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Покупать страховой стаж может любой и для любого. Главное, чтобы в Государственном реестре застрахованных лиц была информация, кому осуществляется платеж, и чтобы это лицо не было еще пенсионером.

Периодичность и сумма взносов зависит от желания плательщика. Главное, чтобы взнос не был меньше минимального страхового взноса – 1 760 гривен.

Заметьте! Заключить договор на добровольную уплату взносов для покупки стажа можно в электронном кабинете ПФУ.

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