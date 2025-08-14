Доллар в банках и на черном рынке меняется, однако колебания цены несущественны. Зато курс евро показывает рост цены, особенно в банках и в обменниках.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 14 августа, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,20 гривны (без изменений по сравнению с 13 августа) и продажа по 41,75 гривны (+ 5 копеек). Смотрите также "Улучшение" продолжается: россияне все чаще не могут гасить кредиты Покупка евро проходит по 48,21 гривне (+21 копейка), продажа – по 48,87 гривны (+17 копеек). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 41,55 гривны (+1 копейка), а продать по 41,50 гривны (-5 копеек).

(+1 копейка), а продать по (-5 копеек). Покупка евро по 48,42 гривны (+10 копеек), а продажа по 48,63 гривны (+8 копеек). По сколько курс в обменниках? По состоянию на 13 августа, доллары покупают в среднем по: 40,86 гривны (-18 копеек), а продают по 41,68 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

(-18 копеек), а продают по (+7 копеек), по данным finance.ua. По состоянию на 14 августа, евро покупают по 48,35 гривны (+30 копеек), а продают по 48,70 гривны (-6 копеек). Какой прогноз валют на следующей неделе? Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что на следующей неделе на рынке валют будут происходить умеренные курсовые колебания. Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Например, курс американская валюта будет зависеть от нескольких факторов, главным из которых является действующий режим управляемой гибкости. Лесовой напоминает, что в условиях режима управляемой гибкости на рынке отсутствуют резкие перепады курса доллара. Зато колебания евро будет подчиняться мировой конъюнктуре торгов пары доллар/евро. Ожидается, что соотношение этих двух мировых валют может составить 1 евро к 1,2 доллара.