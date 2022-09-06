Цена стабильного курса: сколько НБУ тратит на поддержку гривны

С началом полномасштабной войны россии против Украины НБУ пытаются делать все, чтобы поддержать надежное функционирование банковской и финансовой систем. Однако какой ценой предпринимаются все попытки максимально обеспечить стабильность украинской экономики, читайте в материале.

Как рассказывает 24 каналу Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики Libertex Group, без получения достаточной внешней помощи в случае необходимости закупки дополнительного газа в отопительный сезон Украине будет трудно найти для этого валюту. В частности, будут тратиться золотовалютные резервы НБУ, что будет негативно влиять на курс гривны.

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Андрей Шевчишин Руководитель отдела аналитики Libertex Group Отлично, что Минфину удалось договориться с международными держателями украинского суверенного долга о реструктуризации выплат. Но стоит помнить, что НАК "Нафтогаз Украины" не договорился о реструктуризации своих долгов.

Что делает НБУ

Как рассказал Александр Паращий, руководитель департамента аналитики Concorde Capital, 24 каналу, Нацбанк и дальше поддерживает фиксированный курс гривны на текущем уровне, тратя на это около 2 миллиардов долларов в месяц.

А в Нацбанке заверили, что сейчас уровень международных резервов достаточен для обеспечения курсовой стабильности, учитывая перспективы получения международной финансовой помощи, постепенное налаживание экспортной логистики и рост продаж экспортерами, а также ожидаемое снижение спроса на валюту после курсовой коррекции.

Национальный банк находится в активном диалоге с правительством, парламентом и другими органами власти о влиянии инструментов экономической политики на денежно-кредитную сферу. Важными шагами в направлении обеспечения курсовой и макрофинансовой стабильности является сужение дефицита бюджета, замещение эмиссионного финансирования рыночными привлечениями и уменьшение импорта, в частности, за счет дополнительного его налогообложения,

– отмечают в НБУ.

Борьба за стабильность

В июне-июле Нацбанк для борьбы за макроэкономическую стабильность и прочность национальной валюты:

Повысил учетную ставку до 25% годовых. Соответствующее решение сказалось на росте рыночных ставок по гривневым инструментам, в том числе по депозитам и ОВГЗ, в частности – на вторичном рынке. НБУ ожидает, что импульс от повышения учетной ставки и дальше будет способствовать росту доходности по соответствующим инструментам.

Повышение ставок по гривневым депозитам и ОВГЗ сделает их более привлекательными инструментами для сбережений, учитывая, что более высокие ставки позволят украинцам защитить свои гривневые средства от инфляции. Это будет способствовать частичной переориентации спроса на наличную иностранную валюту или импортируемые товары долгосрочного использования в гривневые инструменты,

– надеются в центробанке.

Разрешил банкам с 21 июля продавать гражданам безналичную иностранную валюту с последующим ее размещением на депозит от трех месяцев (в пределах ежемесячного лимита в 50 тысяч гривен). НБУ ожидает, что это будет способствовать снижению давления на наличном сегменте валютного рынка.

Позволил банкам продавать в наличном сегменте половину купленной у граждан с 13 апреля безналичной валюты дополнительно к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты. Таким образом, регулятор предоставил возможность банкам увеличить предложение наличной валюты, что будет способствовать дальнейшей стабилизации курса.

дополнительно к продаже приобретенной с этой же даты наличной валюты. Таким образом, регулятор предоставил возможность банкам увеличить предложение наличной валюты, что будет способствовать дальнейшей стабилизации курса. Кроме того, с 20 августа НБУ предоставил право банкам продавать клиентам банковские металлы с физической поставкой в отделениях. Такое решение должно способствовать частичной переориентации спроса на наличную иностранную валюту в банковские металлы.

Такое решение должно способствовать частичной переориентации спроса на наличную иностранную валюту в банковские металлы. Также, с 29 июля ужесточил общие требования к небанковским финансовым учреждениям, осуществляющим обмен валют.

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Каков курс на сегодня

Курс в обменниках Украины:

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,62 гривны (+32 копейки), а продают – за 40,91 гривны (+1 копейка), по данным finance.ua.

Евро колеблется на уровне: покупка – 40,05 грн (+5 копеек) и продажа – 40,50 грн (без изменений).

Курс на черном рынке:

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,75 гривны (+5 копеек), а продажа – 40,88 гривны (+3 копейки).

Евро продают по 40,09 грн (-21 копейка), а покупают за 40,35 грн (-15 копеек).

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