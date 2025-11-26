Курс доллара продолжает стремительно расти: где сегодня выгодно сдать валюту

Доллар в банках, после нескольких дней роста цены, сегодня остался почти без изменений относительно стоимости. Зато покупка евро заметно подорожала. Тенденция на спад прослеживается только на черном рынке, где обе валюты потеряли цену, особенно американская валюта. А лидером по подорожанию цены снова обменники, где курс обмена доллара и евро подорожал более чем на 30 копеек.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 26 ноября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 42,20 гривны (без изменений против 25 ноября) и продажа по 42,63 гривны (+2 копейки). Покупка евро проходит по 48,70 гривны (+3 копейки), продажа – по 49,40 гривны (+15 копеек). Что со стоимостью валют на черном рынке? Купить доллар можно в среднем по 42,50 гривны (-10 копеек), а продать по 42,55 гривны (-18 копеек).

Покупка евро по 49,10 гривны (-5 копеек), а продажа по 49,31 гривне (-1 копейка). По сколько курс в обменниках? Доллары покупают в среднем по: 42,22 гривны (+32 копейки), а продают по 42,60 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

Евро покупают по 49,02 гривны (+32 копейки), а продают по 49,40 гривны (-2 копейки). Каким будет официальный курс? По словам банкира Анны Золотько, с которыми она поделилась с 24 Каналом , в конце ноября доллар подорожал на около 20 копеек на межбанке, а это повлияло также на курс в кассах банка. Поэтому это задает тон краткосрочной динамике.

Сейчас курс удерживают валютные резервы страны и интервенции, которые проводит НБУ, что смягчает всплески спроса.

Кроме того, будут влиять на рынок еще и фискальные события, например выпуск госбумаг и крупные бюджетные платежи. Дело в том, что если случатся неожиданные новости о резервах, правительственные расходы или изменение помощи от партнеров, то рынок валют на это быстро отреагирует.