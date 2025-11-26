Курс долара продовжує стрімко рости: де сьогодні вигідно здати валюту
- Здати долар в банках сьогодні можна в середньому по 42,20 гривні, а євро – по 48,70 гривні.
- Натомість в обмінниках ціна долара майже така ж – по 42,22 гривні, а євро дорожче – 49,02 гривні.
Долар в банках, після декількох днів росту ціни, сьогодні залишився майже без змін щодо вартості. Натомість купівля євро помітно подорожчала. Тенденція на спад прослідковується лише на чорному ринку, де обидві валюти втратили ціну, особливо американська валюта. А лідером щодо здорожчання ціни знову обмінники, де курс обміну долара та євро подорожчав на понад 30 копійок.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 26 листопада, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 42,20 гривні (без змін проти 25 листопада) та продаж по 42,63 гривні (+2 копійки).
- Купівля євро проходить по 48,70 гривні (+3 копійки), продаж – по 49,40 гривні (+15 копійок).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 42,50 гривні (-10 копійок), а продати по 42,55 гривні (-18 копійок).
- Купівля євро по 49,10 гривні (-5 копійок), а продаж по 49,31 гривні (-1 копійка).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 42,22 гривні (+32 копійки), а продають по 42,60 гривні (+3 копійки), за даними finance.ua.
- Євро купують по 49,02 гривні (+32 копійки), а продають по 49,40 гривні (-2 копійки).
Яким буде офіційний курс?
За словами банкірки Ганни Золотько, з якими вона поділилася з 24 Каналом, наприкінці листопада долар подорожчав на близько 20 копійок на міжбанку, а це вплинуло також на курс в касах банку. Відтак це задає тон короткостроковій динаміці.
Наразі курс утримують валютні резерви країни та інтервенції, які проводить НБУ, що пом'якшує сплески попиту.
Крім того, впливатимуть на ринок ще й фіскальні події, як-от випуск держпаперів та великі бюджетні платежі. Річ у тім, що якщо трапляться несподівані новини про резерви, урядові витрати або ж зміна допомоги від партнерів, то ринок валют на це швидко відреагує.