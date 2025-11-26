Курс долара продовжує стрімко рости: де сьогодні вигідно здати валюту

Дивіться також Бюджет Росії тріщить: як падіння доходів "Газпрому" наближує економіку до дефолту

За словами банкірки Ганни Золотько, з якими вона поділилася з 24 Каналом, наприкінці листопада долар подорожчав на близько 20 копійок на міжбанку, а це вплинуло також на курс в касах банку. Відтак це задає тон короткостроковій динаміці.

Наразі курс утримують валютні резерви країни та інтервенції, які проводить НБУ, що пом'якшує сплески попиту.