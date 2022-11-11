Доллар снова немного вырос: где выгоднее всего покупать валюту

Доллар в обменниках немного вырос за сутки. В банках же наблюдается спад американской валюты на 10 копеек. Кроме того, евро стремительно начало дорожать.

Курс валют в банках

По данным Минфина, 11 ноября наличный доллар в банках Украины можно купить в среднем за 40,10 гривны (без изменений против 10 ноября), а продать за 40,60 гривны (-10 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 39,40 грн (+10 копеек), а продают в среднем за 40,50 грн (+30 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,41 (+18 копеек), а продают – за 40,61 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

Евро колеблется на уровне: покупка – 40,03 гривны (+40 копеек), а продажа – 40,93 гривны (+88 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,45 гривны (+2 копейки), а продажа – 40,60 гривны (без изменений).

Евро покупают по 39,90 гривны (+15 копеек), а продают по 40,45 гривны (+45 копеек).

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Ожидать ли нового роста доллара

Как рассказывает 24 каналу экономист Олег Пендзин, потрясений на валютном рынке не ожидается, поскольку наличной валюты достаточно, а налаживание экспорта создает фундамент для дальнейшей стабильности гривны.

Потрясений на рынке не ожидается, а в случае продления "зернового соглашения" еще на год гривна укрепится и может даже приблизиться ближе к официальному курсу,

– объясняет Олег Пендзин

Кроме того, по словам руководителя отдела аналитики Concorde Capital Александра Паращия, курс в 2023 году может быть даже ниже 40 гривен, ведь проект бюджета всегда пессимистические показатели.

в отредактированном проекте бюджета спрогнозировано, что курс будет составлять до 45,8 гривны. Средневзвешенный курс в первой и второй редакциях документа составлял 42,2 гривны.