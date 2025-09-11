Колебания валют разновекторные: что с официальными курсами доллара и евро
- Официальный курс доллара США вырос до 41,21 гривны, а курс евро упал до 48,24 гривны.
- Ожидается, что 12 сентября доллар будет стоить 41,31 гривны, а евро – 48,27 гривны.
Пока доллар растет в цене, евро наоборот опускается. Похожую тенденцию НБУ ожидает также и завтра, 12 сентября, однако евро в этом случае вырастет несущественно.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,21 гривне. То есть цена американской валюты выросла на 9 копеек против 10 сентября. Официальный курс евро составляет 48,24 гривны, то есть цена упала на 15 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 12 сентября курс валют будет таким:
- доллар – 41,31 гривны;
- евро – 48,27 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 11 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41 гривна, продажа – по 41,50 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,35 гривны, продажа – по 41,35 гривны,
- в обменниках: покупка – по по 41,13 гривны, продажа – по 41,40 гривны.
Что происходит с курсом валют и какой прогноз?
Как спрогнозировал 24 Каналу эксперт из Глобус Банка Тарас Лесовой, курс доллара на наличном рынке на этой неделе должен был быть в диапазоне от 41,20 до 41,60 гривны, а евро – в пределах 48 – 49,50 гривны.
Кроме того, будет влиять на курс посреди сентября еще и решение комитета НБУ по уровню учетной ставки.
Зато на следующую неделю ожидается, что коридоры валютных колебаний на наличном рынке будут на уровне: 41,15 – 41,50 гривны за доллар и 47,50 – 50 49 гривен за евро.