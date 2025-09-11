Коливання валют різновекторні: що з офіційними курсами долара та євро
- Офіційний курс долара США зріс до 41,21 гривні, а курс євро впав до 48,24 гривні.
- Очікується, що 12 вересня долар коштуватиме 41,31 гривні, а євро – 48,27 гривні.
Поки долар росте в ціні, євро навпаки опускається. Схожу тенденцію НБУ очікує також і завтра, 12 вересня, однак євро у цьому випадку зросте несуттєво.
Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,21 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 9 копійок проти 10 вересня. Офіційний курс євро становить 48,24 гривні, тобто ціна впала на 15 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Дивіться також Інфляція сповільнюється, але залишається високою: як ростуть ціни в Україні
Станом на 12 вересня курс валют буде таким:
- долар – 41,31 гривні;
- євро – 48,27 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом на 11 вересня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41 гривня, продаж – по 41,50 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,35 гривні, продаж – по 41,35 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 41,13 гривні, продаж – по 41,40 гривні.
Що відбувається з курсом валют і який прогноз?
Як спрогнозував 24 Каналу експерт з Глобус Банку Тарас Лєсовий, курс долара на готівковому ринку цього тижня мав бути в діапазоні від 41,20 до 41,60 гривні, а євро – в межах 48 – 49,50 гривні.
Крім того, впливатиме на курс посеред вересня ще й рішення комітету НБУ щодо рівня облікової ставки.
Натомість на наступний тиждень очікується, що коридори валютних коливань на готівковому ринку будуть на рівні: 41,15 – 41,50 гривні за долар та 47,50 – 49 гривень за євро.