Продолжает безумно расти: какая валюта на наличном рынке дорожает

Несколько дней подряд американская валюта в банках и на черном рынке "бьет ценовые рекорды". Стоимость курса выросла существенно. В то же время в обменниках происходит противоположная ситуация.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 14 марта, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,50 гривны (+20 копеек против 13 марта), а продажа – 39 гривен (+20 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 41,93 гривны (+18 копеек), а продажа – в среднем за 42,60 гривны (+25 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,80 гривны (+7 копеек), а продажа – 38,90 гривны (без изменений).

(+7 копеек), а продажа – (без изменений). Евро покупают по 42,45 гривны (+14 копеек), а продают за 42,65 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,27 гривны (-28 копеек), а продажа – 39,02 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

(-28 копеек), а продажа – (+7 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,92 гривны (-33 копейки), а продажа – 42,87 гривны (+15 копеек).

Каким будет курс на следующую неделю

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу рассказал, что в течение 18 – 24 марта на валютном рынке не стоит ждать каких-то глобальных сдвигов.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банк Прежде всего речь идет о том, что на рынке будет действовать достаточно четкая и понятная "формула" курсообразования, что будет базироваться прежде всего на уровне спроса.

на межбанке НБУ будет утолять избыточный спрос через валютные интервенции, которые по ожиданиям составят в среднем 500 – 600 миллионов долларов в неделю;

наличный рынок "оттолкнется" от курсов межбанка с добавлением собственной комиссии.

Банкир прогнозирует, что коридоры курсовых колебаний будут такими: межбанк 38 – 39 гривен за доллар и 41 – 42,5 гривны за евро; наличный рынок – 38,5 – 39,5 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро.

Таким образом, следующей неделе ситуация на валютном рынке будет оставаться в пределах трендов, даже несмотря на ежедневные изменения. Поэтому, будет действовать режим "управляемой гибкости", благодаря которому рынок будет находиться в относительной гармонии между спросом и предложением, соответственно курсовые колебания будут "естественными".





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