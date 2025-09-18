Курсы снова изменились: какие официальные доллар и евро
- Официальный курс доллара США вырос на 2 копейки до 41,19 гривны, а евро – на 12 копеек до 48,77 гривны.
- Зато на 19 сентября доллар установлен на уровне 41,24 гривны, а евро – на уровне 48,78 гривны.
Доллар и евро от НБУ выросли, однако американская валюта подорожала несущественно. Зато европейская валюта продемонстрировала больший рост – 12 копеек.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,19 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 2 копейки против 17 сентября. Официальный курс евро составляет 48,77 гривны, то есть цена выросла на 12 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 19 сентября курс валют будет таким:
- доллар – 41,24 гривны;
- евро – 48,78 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 18 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках: покупка – 41 гривны, продажа – по 41,50 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,33 гривны, продажа – по 41,37 гривны,
- в обменниках: покупка – по по 40,55 гривны, продажа – по 41,45 гривны.
Что происходит с гривной после снижения ставки ФРС?
Как рассказал 24 Каналу экономист Олег Гетман, на рынке валют наблюдается проседание доллара и укрепление гривны.
Зато гривна относительно евро ослабла из-за изменения курса пары доллар-евро на мировом рынке.
Напоминаем, что недавно Федеральная резервная система США снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов. А как известно, после такого снижения доллар ослабевает по отношению к другим валютам.