Долар та євро від НБУ зросли, однак американська валюта подорожчала несуттєво. Натомість європейська валюта продемонструвала більше зростання – 12 копійок.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,19 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 2 копійки проти 17 вересня. Офіційний курс євро становить 48,77 гривні, тобто ціна виросла на 12 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 19 вересня курс валют буде таким:

долар – 41,24 гривні;

євро – 48,78 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 18 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41 гривні , продаж – по 41,50 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,33 гривні , продаж – по 41,37 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 40,55 гривні, продаж – по 41,45 гривні.

Що відбувається з гривнею після зниження ставки ФРС?