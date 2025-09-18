Смотрите также Цена войны для Украины: Зеленский назвал, сколько стоит год борьбы

Как сообщил для 24 Канала эксперт из Глобус Банка Тарас Лесовой, есть вероятность, что тенденции в последней декаде сентября будут определяющими для валютного рынка до конца 2025 года.

Речь идет о том, что курсовые показатели будут зависеть от таких факторов, как инфляция, геополитическая ситуация в мире, ситуация в экономике страны, ход войны и тому подобное.