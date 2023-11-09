Главную цифру бюджета изменили: каким может быть курс в 2024 году
9 ноября 2023, 15:15Читати новину українською
Совет окончательно утвердил бюджет на 2024 год. Следовательно, ожидаемая стоимость доллара несколько изменилась, поэтому курс в 41,4 гривны уже не актуален.
Курс доллара снизили
Сегодня, 9 ноября, произошли некоторые изменения в проекте бюджета на 2024 год. Речь идет об уровне курса. Во время последнего чтения прогноз по нему улучшили.
Читайте также Бюджет-2024: Совет окончательно утвердил показатели на следующий годНапоминаем, от курса доллара зависит размер доходов и расходов. Это самые важные показатели в бюджете. Ранее считалось, что все бюджетные расчеты были произведены по курсу 41,4 гривны. Впрочем, в окончательном решении Совет снизила курс с 41,4 гривны до 40,7 гривны.
Впрочем, стоит помнить, что утвержденный курс – это лишь ожидаемый максимум, а так же средство роста прибыли от импорта. Поэтому действительно ли он будет таким – неизвестно.
На каком уровне доллар сейчас
За данным Нацбанку, по состоянию на 8 ноября, официальный курс доллара составил 36,03 гривны. Что касается евро, то курс был на уровне 38,48 гривны.
- На наличном рынке, а именно в банках, покупка наличного доллара остановилась на 37,2 гривны, продажи – 37,7 гривны.
- В обменниках покупка доллара на уровне 37,36 гривны, а продажа – 37,75 гривны.
- На черном рынке: покупка – 37,55 грн, продажа – 37,65 грн.