Главную цифру бюджета изменили: каким может быть курс в 2024 году

Совет окончательно утвердил бюджет на 2024 год. Следовательно, ожидаемая стоимость доллара несколько изменилась, поэтому курс в 41,4 гривны уже не актуален.

Курс доллара снизили

Сегодня, 9 ноября, произошли некоторые изменения в проекте бюджета на 2024 год. Речь идет об уровне курса. Во время последнего чтения прогноз по нему улучшили.

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от курса доллара зависит размер доходов и расходов. Это самые важные показатели в бюджете. Ранее считалось, что все бюджетные расчеты были произведены по курсу 41,4 гривны. Впрочем, в окончательном решении Совет

Впрочем, стоит помнить, что утвержденный курс – это лишь ожидаемый максимум, а так же средство роста прибыли от импорта. Поэтому действительно ли он будет таким – неизвестно.

На каком уровне доллар сейчас

За данным Нацбанку, по состоянию на 8 ноября, официальный курс доллара составил 36,03 гривны. Что касается евро, то курс был на уровне 38,48 гривны.