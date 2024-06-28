Доллар и евро от НБУ остались почти без изменений
В конце рабочей недели Нацбанк немного повысил курс официальных курса – доллар додал в цене на 2 копейки, а евро на немного больше.
Официальный курс 28 июня
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,53 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 2 копейки против 27 июня.
Читайте также Будет оставаться популярной еще долго: в какой валюте выгодно держать сбережения
Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,35 гривны, что на 4 копейки больше, чем вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 1 июля:
- доллар – 40,45 гривны,
- евро – 43,26 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 28 июня курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 40,40 гривны, а продажа – 40,90 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 40,16 гривны, а продажа – 40,93 гривны.
- На черном рынке: покупка – 40,71 гривны, а продажа – 40,80 гривны.
Сколько будет стоить доллар в июле
Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что с июля на рынке начнется затишье после существенной девальвации гривны в апреле и мае.
Учитывая основные колебания курсов валют, начиная со второй половины июня, они могут остаться в новосформированных коридорах.
Банкир прогнозирует, что на межбанке доллар будет на уровне 40 – 41 гривны, а евро – на уровне 43 – 45 гривен. Относительно наличного рынка, то доллар будет 40 – 41,2 гривны, а евро – 43 – 46 гривен за евро.
В то же время можем предположить, что именно в июле станет заметным инфляционное давление, вызванное подорожанием "электротарифов" и ростом акцизов на топливо. Однако у регулятора достаточно рычагов, в том числе и через механизм валютных интервенций, чтобы по максимуму нивелировать этот фактор влияния на валютный рынок,
– объясняет Лесовой.