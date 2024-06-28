Доллар и евро от НБУ остались почти без изменений

В конце рабочей недели Нацбанк немного повысил курс официальных курса – доллар додал в цене на 2 копейки, а евро на немного больше.

Официальный курс 28 июня

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,53 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 2 копейки против 27 июня.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,35 гривны, что на 4 копейки больше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 1 июля:

доллар – 40,45 гривны,

евро – 43,26 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 28 июня курс доллара такой:

В банках покупка составляет 40,40 гривны, а продажа – 40,90 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,16 гривны , а продажа – 40,93 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,71 гривны, а продажа – 40,80 гривны.

Сколько будет стоить доллар в июле

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что с июля на рынке начнется затишье после существенной девальвации гривны в апреле и мае.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Учитывая основные колебания курсов валют, начиная со второй половины июня, они могут остаться в новосформированных коридорах.

Банкир прогнозирует, что на межбанке доллар будет на уровне 40 – 41 гривны, а евро – на уровне 43 – 45 гривен. Относительно наличного рынка, то доллар будет 40 – 41,2 гривны, а евро – 43 – 46 гривен за евро.

В то же время можем предположить, что именно в июле станет заметным инфляционное давление, вызванное подорожанием "электротарифов" и ростом акцизов на топливо. Однако у регулятора достаточно рычагов, в том числе и через механизм валютных интервенций, чтобы по максимуму нивелировать этот фактор влияния на валютный рынок,

– объясняет Лесовой.

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