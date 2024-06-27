Официальный курс 27 июня

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,51 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 14 копеек против 26 июня.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,31 гривны, что на 23 копейки меньше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 28 июня:

доллар – 40,53 гривны,

евро – 43,35 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 27 июня курс доллара такой:

В банках покупка составляет 40,43 гривны, а продажа – 40,90 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,23 гривны , а продажа – 40,93 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,78 гривны, а продажа – 40,85 гривны.

На сколько может вырасти доллар

Как рассказал 24 Каналу Борис Кушнирук, на курс влияет дефицит импорта над экспортом, который в Украине растет. Как объясняет эксперт, это продолжается с начала полномасштабной войны в 2022 году.

Борис Кушнирук Экономист Если на первые недели и месяцы полномасштабной войны было уместно держать курс неизменным для того, чтобы обеспечить предсказуемость и стабильность, то впоследствии это решение было нелогичным, ведь формировало дисбаланс. Затем произошло существенно поднятие доллара. Это было непредсказуемо, и, соответственно, те лица, которые знали о таком решении, могли не плохо заработать на этом.

Кушнирук отмечает, что неизвестно, что дальше будет делать Нацбанк с курсом: поднимать или опускать. При этом обстоятельств для того, чтобы таки повысить курс, есть немало.

Интересно, что основания сделать курс 45 – 50 гривен, условно, у Нацбанка будут. Посмотрите на внешнеторговый баланс,

– замечает Кушнирук.

По данным Госстата, экспорт товаров из Украины за первый квартал 2024 года составил 97,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт – аж 101,7%.

данным Интересно, что в Центре экономической стратегии прогнозируют, что к концу 2024 года курс доллара может подорожать до 42 гривен за валюту до конца года.

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