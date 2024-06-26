Официальный курс 26 июня

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,65 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 10 копеек против 25 июня.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,54 гривны, что на 3 копейки больше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 27 июня:

доллар – 40,51 гривны,

евро – 43,31 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 26 июня курс доллара такой:

В банках покупка составляет 40,45 гривны, а продажа – 40,95 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,65 гривны , а продажа – 41,05 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,79 гривны, а продажа – 40,88 гривны.

Что будет с долларом до конца года

Как сообщила заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко, в среднем за год ожидается около 40 гривен за доллар. В то же время в конце года прогнозируют курс чуть выше 40 гривен.

Итак, ослабление будет очень умеренным. Это ослабление будет происходить на фоне существенного ухудшения прогнозов по текущему счету,

– добавила Репко.

Такой рост неопределенности относительно курса за последние полгода связано преимущественно с внешней торговлей и текущим счетом.

Впрочем, по словам аналитиков, Национальный банк не будет вынужден продавать большие объемы долларов из резервов и международных поступлений. Таким образом это позволит удерживать их на достаточно высоком и безопасном уровне.

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