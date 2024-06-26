Официальный курс 26 июня
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,65 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 10 копеек против 25 июня.
Читайте также За 1 000 долларов в июле придется отдать не мало
Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,54 гривны, что на 3 копейки больше, чем вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 27 июня:
- доллар – 40,51 гривны,
- евро – 43,31 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 26 июня курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 40,45 гривны, а продажа – 40,95 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 40,65 гривны, а продажа – 41,05 гривны.
- На черном рынке: покупка – 40,79 гривны, а продажа – 40,88 гривны.
Что будет с долларом до конца года
Как сообщила заместитель директора Центра экономической стратегии Мария Репко, в среднем за год ожидается около 40 гривен за доллар. В то же время в конце года прогнозируют курс чуть выше 40 гривен.
Итак, ослабление будет очень умеренным. Это ослабление будет происходить на фоне существенного ухудшения прогнозов по текущему счету,
– добавила Репко.
Такой рост неопределенности относительно курса за последние полгода связано преимущественно с внешней торговлей и текущим счетом.
Впрочем, по словам аналитиков, Национальный банк не будет вынужден продавать большие объемы долларов из резервов и международных поступлений. Таким образом это позволит удерживать их на достаточно высоком и безопасном уровне.