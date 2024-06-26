Офіційний курс 26 червня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,65 гривні за долар. Вартість долара виросла на 10 копійок проти 25 червня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,54 гривні, що на 3 копійки більше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 27 червня:

долар – 40,51 гривні,

євро – 43,31 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 26 червня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,45 гривні, а продаж – 40,95 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 40,65 гривні , а продаж – 41,05 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,79 гривні, а продаж – 40,88 гривні.

Що буде з доларом до кінця року

Як повідомила заступниця директора Центру економічної стратегії Марія Репко, в середньому за рік очікується близько 40 гривень за долар. Водночас наприкінці року прогнозують курс трохи вище 40 гривень.

Отже, послаблення буде дуже помірним. Це послаблення відбуватиметься на фоні суттєвого погіршення прогнозів щодо поточного рахунку,

– додала Репко.

Таке зростання невизначеності щодо курсу за останні пів року пов'язане переважно із зовнішньою торгівлею та поточним рахунком.

Втім за словами аналітиків, Національний банк не буде змушений продавати великі обсяги доларів із резервів та міжнародних надходжень. Таким чином це дасть змогу утримувати їх на досить високому та безпечному рівні.

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