Офіційний курс 25 червня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,55 гривні за долар. Вартість долара виросла на 11 копійок проти 24 червня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,51 гривні, що на 28 копійок більше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 26 червня:

долар – 40,65 гривні,

євро – 43,54 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 25 червня курс долара такий:

У банках купівля становить 40,40 гривні, а продаж – 40,90 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 40,70 гривні , а продаж – 41,10 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,81 гривні, а продаж – 40,90 гривні.

Чи змінилася вартість 100 доларів від початку року

За офіційним курсом

Долар на початку 2024 року коштував 38 гривень, за даними НБУ. Водночас нині ціна валюти сягає 40,55 гривні. Отже, 100-ва купюра зросла в ціні за понад 5 місяців з 3 800 до 4 055 гривень – тобто на 255 гривень.

На готівковому ринку

Станом на 1 січня курс валюти на готівковому ринку коливався у межах 38,44 – 39,44 гривні.

На сьогодні ціна сягнула меж у 40,23 – 40,90 гривні. Тобто раніше 100 доларів коштувало десь 3 844 – 3 944 гривні, а тепер ціна зросла до 4 023 – 4 090 гривні.

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