Офіційний курс 25 червня
За даними Нацбанку, офіційний курс становить 40,55 гривні за долар. Вартість долара виросла на 11 копійок проти 24 червня.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,51 гривні, що на 28 копійок більше, ніж вчора.
Який буде офіційний курс долара та євро 26 червня:
- долар – 40,65 гривні,
- євро – 43,54 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 25 червня курс долара такий:
- У банках купівля становить 40,40 гривні, а продаж – 40,90 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 40,70 гривні, а продаж – 41,10 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 40,81 гривні, а продаж – 40,90 гривні.
Чи змінилася вартість 100 доларів від початку року
- За офіційним курсом
Долар на початку 2024 року коштував 38 гривень, за даними НБУ. Водночас нині ціна валюти сягає 40,55 гривні. Отже, 100-ва купюра зросла в ціні за понад 5 місяців з 3 800 до 4 055 гривень – тобто на 255 гривень.
- На готівковому ринку
Станом на 1 січня курс валюти на готівковому ринку коливався у межах 38,44 – 39,44 гривні.
На сьогодні ціна сягнула меж у 40,23 – 40,90 гривні. Тобто раніше 100 доларів коштувало десь 3 844 – 3 944 гривні, а тепер ціна зросла до 4 023 – 4 090 гривні.