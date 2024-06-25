Официальный курс 25 июня

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,55 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 11 копеек против 24 июня.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,51 гривны, что на 28 копеек больше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 26 июня:

доллар – 40,65 гривны,

евро – 43,54 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 25 июня курс доллара такой:

В банках покупка составляет 40,40 гривны, а продажа – 40,90 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 40,70 гривны , а продажа – 41,10 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,81 гривны, а продажа – 40,90 гривны.

Изменилась ли стоимость 100 долларов с начала года

По официальному курсу

Доллар в начале 2024 года стоил 38 гривен, по данным НБУ. В то же время сейчас цена валюты достигает 40,55 гривны. Итак, 100-ва купюра выросла в цене за более 5 месяцев с 3 800 до 4 055 гривен – то есть на 255 гривен.

На наличном рынке

По состоянию на 1 января курс валюты на наличном рынке колебался в пределах 38,44 – 39,44 гривны.

На сегодня цена достигла пределов в 40,23 – 40,90 гривны. То есть раньше 100 долларов стоило где-то 3 844 – 3 944 гривны, а теперь цена выросла до 4 023 – 4 090 гривны.

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