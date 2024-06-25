Официальный курс 25 июня
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 40,55 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 11 копеек против 24 июня.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,51 гривны, что на 28 копеек больше, чем вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 26 июня:
- доллар – 40,65 гривны,
- евро – 43,54 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 25 июня курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 40,40 гривны, а продажа – 40,90 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 40,70 гривны, а продажа – 41,10 гривны.
- На черном рынке: покупка – 40,81 гривны, а продажа – 40,90 гривны.
Изменилась ли стоимость 100 долларов с начала года
- По официальному курсу
Доллар в начале 2024 года стоил 38 гривен, по данным НБУ. В то же время сейчас цена валюты достигает 40,55 гривны. Итак, 100-ва купюра выросла в цене за более 5 месяцев с 3 800 до 4 055 гривен – то есть на 255 гривен.
- На наличном рынке
По состоянию на 1 января курс валюты на наличном рынке колебался в пределах 38,44 – 39,44 гривны.
На сегодня цена достигла пределов в 40,23 – 40,90 гривны. То есть раньше 100 долларов стоило где-то 3 844 – 3 944 гривны, а теперь цена выросла до 4 023 – 4 090 гривны.