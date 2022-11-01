Правительство улучшило прогноз курса доллара в бюджете: есть ли поводы для оптимизма
Во втором чтении госбюджета улучшились прогнозы по курсу доллара на конец следующего года. Разница между ожидаемым курсом в первом и втором чтениях составила 4,2 гривны.
С чем могут быть связаны изменения и есть ли основания для просмотра прогнозируемого курса, узнавал 24 канал.
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Во втором чтении госбюджета курс доллара спрогнозирован на уровне 45,8 грн за доллар на конец 2023 года. В первом чтении прогноз составил 50 гривен в этот период. Среднегодовой курс доллара в последней редакции составляет 42 гривны.
Для чего прогнозируется курс
Правительство использует прогнозируемый курс для расчета доходов и расходов бюджета. От курса зависит, сколько государство получает средств при пересчете в гривне. Это касается также выручки от экспорта и размера таможенных пошлин при импорте.
По мнению экономиста Бориса Кушнирука, курс доллара, заложенный в бюджете, не нужно воспринимать как ориентир, соответствующий действительности. Сделать столь долгосрочные прогнозы в условиях войны почти невозможно.
Правительство заложило такой показатель, потому что это было необходимо для расчетов расходных и доходных частей бюджета. Его будут много раз просматривать. Сложность прогноза курса зависит от факторов, которые Украина не может предусмотреть. В первую очередь это продолжительность войны.