Курс доллара к 2024 году: возможно несущественное удешевление

В последнее время на валютном рынке наблюдается тенденция приближения межбанковского и наличного курсов. Поэтому наличный доллар может начать дешеветь.

Что будет с курсом доллара

Тарас Лесовой рассказал, что на валютном рынке, несмотря на частые колебания, ситуация будет предсказуемой. Также решение НБУ отменить ограничения на продажу валюты с 1 декабря будет побуждать образование "единого" наличного курса. Приближение праздников может увеличить предложение на рынке наличных денег.

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Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Такое предположение может быть вполне логичным, учитывая практику прошлых лет: обычно в канун больших праздников часть граждан сдает какую-то часть валютных накоплений для того, чтобы приобрести подарки и все необходимое для празднований.

Он добавил, что на наличном рынке курсовые показатели будут формироваться с учетом ситуации на межбанке с добавлением незначительного процента стоимости валюты к безналичному курсу.

К слову, сокращение разницы между курсами является частью "минимизации множественности курсов" от НБУ.

Курс доллара 12 декабря

По состоянию на 12 декабря курс доллара вырос в диапазоне от 7 до 20 копеек. Однако покупка в обменниках снизилась на 4 копейки.