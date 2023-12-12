Курс доллара к 2024 году: возможно несущественное удешевление
Источник:РБК-Украина
В последнее время на валютном рынке наблюдается тенденция приближения межбанковского и наличного курсов. Поэтому наличный доллар может начать дешеветь.
Что будет с курсом доллара
Тарас Лесовой рассказал, что на валютном рынке, несмотря на частые колебания, ситуация будет предсказуемой. Также решение НБУ отменить ограничения на продажу валюты с 1 декабря будет побуждать образование "единого" наличного курса. Приближение праздников может увеличить предложение на рынке наличных денег.
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Такое предположение может быть вполне логичным, учитывая практику прошлых лет: обычно в канун больших праздников часть граждан сдает какую-то часть валютных накоплений для того, чтобы приобрести подарки и все необходимое для празднований.
Он добавил, что на наличном рынке курсовые показатели будут формироваться с учетом ситуации на межбанке с добавлением незначительного процента стоимости валюты к безналичному курсу.
К слову, сокращение разницы между курсами является частью "минимизации множественности курсов" от НБУ.
Курс доллара 12 декабря
По состоянию на 12 декабря курс доллара вырос в диапазоне от 7 до 20 копеек. Однако покупка в обменниках снизилась на 4 копейки.
- В банках: покупка – 36,97 гривны, продажа – 37,6 гривны;
- В обменниках: покупка – 37,3 гривны, продажа – 37,75 гривны;
- На черном рынке: покупка – 37,56 гривны, продажа – 37,7 гривны.