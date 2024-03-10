Стратегия НБУ: что больше всего влияет на курс доллара

Сейчас на финансовом рынке действует режим управляемой гибкости. Регулятор хоть и не устанавливает курс, однако контролирует его, благодаря своевременным интервенциям.

Что влияет на валюту

В своем комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой отметил, что на курсовые изменения сильно будет влиять соотношение спроса и предложения на валютном рынке. Однако факторов, вызывающих сильные волнения не предвидится.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Ведущую роль будет играть межбанк и тактические шаги регулятора по достижению баланса между спросом и предложением. И пока отсутствуют какие-либо потенциально угрожающие обстоятельства, которые могут радикально изменить конъюнктуру рынка.

Банкир замечает, что определенные изменения, которые могут произойти, скорее ситуативные. Более того, вероятно именно снижение курса из-за достижения баланса между спросом и предложением.

В ситуативных условиях, как это наблюдалось в последнюю декаду февраля, снижение интервенций с "привычных" недельных 500 – 600 миллионов долларов до 200 – 300 миллионов долларов при доминировании спроса, который на 10% превышал предложение, стало главной причиной незначительного роста курсов валют, в среднем на 2,5 – 3%,

– объясняет Лесовой

Как изменится курс

По мнению Лесового, изменения на межбанке не превысят 0,2 гривны. В то же время этот показатель на наличном рынке не будет больше 0,5 гривен.

Разница между курсами покупки и продажи ожидается на таком уровне:

на межбанке – 0,1 гривны;

в коммерческих банках – 0,5 гривен;

в обменниках – 1 гривна.

Наличный рынок будет формировать собственные курсы учитывая курсовые показатели межбанка. Понимаем, что при курсообразовании продолжится доминирование межбанка,

– отмечает Лесовой

Курс, в соответствии, с прогнозом банкира будет таким:

на межбанке: 38,5 – 39,25 гривны за доллар и 41,5 – 43 гривны за евро;

на наличном рынке: 38,8 – 39,9 гривны за доллар и 41 – 43 гривны за евро.