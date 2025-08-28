Сдвиги будут: как изменится курс доллара с 1 сентября
- Официальный курс доллара оставался стабильным в течение лета, с незначительными колебаниями в пределах 1 – 1,3% с начала года, тогда как курс евро рос в среднем на 5%.
- В начале сентября не ожидается значительных изменений на валютном рынке.
Официальный курс доллара, несмотря на незначительные колебания, за лето почти не изменился. Он был в среднем на 1 – 1,3% ниже того, который был установлен в начале года. Напомним, по состоянию на 30 мая официальный курс доллара составлял 41,53 гривны, на 1 января – 42,02 гривны.
Как изменился валютный рынок в течение лета?
Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу указал, что в течение лета, в соответствии с мировыми трендами, продолжалось постепенное увеличение стоимости евро – в среднем на 5%.
В начале лета официальный курс евровалюты составил 46,80 гривен, а в начале года – 43,68 гривны, то есть за 8 месяцев евро подорожало в среднем 10 – 12%.
Банкир отмечает, что с июня наблюдается постепенное замедление инфляции, которое уже в июле стало наглядным:
- потребительские цены снизились на 0,2%;
- в годовом измерении инфляция была на уровне 14,1% (нужно отметить, что по итогам мая инфляция достигла почти 16% в годовом измерении).
На основе этого можно сделать следующие выводы:
- курс доллара остается стабильным;
- а вот курс евро, как и с начала года, зависит от мировых котировок пары доллар / евро.
Как изменится ситуация на валютном рынке в первую неделю сентября?
В первую неделю сентября, по словам Лесового, не произойдет глобальных курсовых сдвигов: кроме чисто инерционного пути. Как говорит банкир, пока отсутствуют причины для существенных изменений.
По-прежнему, режим "управляемой гибкости", введенный Нацбанком, станет весомым сдерживающим фактором для ажиотажа или всплесков чрезмерной активности покупателей: регулятор готов применить механизм валютных интервенций для того, чтобы уравновесить спрос и предложение,
– отмечает Лесовой.
Курс евро, по словам Лесового, по-прежнему будет "полагаться" на мировую конъюнктуру. В то же время нужно отметить, что здесь все колебания будут более или менее ожидаемыми.
Соотношение доллара и евро, скорее всего, останется в промежутке 1,15 – 1,20. Поэтому стоит ожидать, что украинский курс евро также будет в меру постоянным,
– говорит Лесовой.
Какими будут общие характеристики валютного рынка с 1 по 7 сентября?
- Коридоры валютных колебаний: 41,60 – 42 гривны за доллар и 48 – 49 гривны за евро (на межбанке) и 41,60 – 42 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро (на наличном рынке).
- Текущие курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны.
- Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны за доллар, до 0,80 – 1 гривны за евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,30 гривны за евро.
- Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,10 – 0,15 гривны.
Разница курсов:
- покупки: комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 гривны за евро.
- продажи: комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро.
Важно! Средние курсовые отклонения в течение недели не превысят 1 – 1,5% от стартового курса.