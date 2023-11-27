Факторы устойчивости гривны: как они влияют на курс доллара

После перехода курса от фиксированного к управляемому гибкому произошли незначительные колебания валюты. НБУ вводит новые реформы по стабилизации финансового рынка.

Что происходит на финансовом рынке Украины

Банкир Владимир Лепушинский подтвердил, что ситуация на рынке валюты остается стабильной благодаря двум основным факторам, сообщает 24 Канал. В первую очередь речь идет о новых реформах НБУ.

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Владимир Лепушинский Директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ НБУ занимает активную позицию по сохранению стабильности на валютном рынке и курсовой устойчивости, как мы называем, то есть это не стабильный курс.

Нужно понимать, что после перехода к управляемому гибкому курсу внешние обстоятельства стали больше влиять на значение валюты. Гривна также меняется, согласно этим колебаниям.

Когда ситуация на валютном рынке улучшается, гривна укрепляется, если ухудшается – ослабевает,

– подытоживает Лепушинский.

Благодаря тому, что НБУ постоянно находится на валютном рынке, становится возможной курсовая устойчивость. Следует понимать, что непосредственное влияние на стабилизацию финансового сектора Украины оказывает поддержка международных союзников.

Нельзя игнорировать и те реформы, которые укрепили гривну. Благодаря этим нововведениям, национальная валюта стала привлекательной для сбережений. Лепушинский считает, что сейчас ситуация на рынке валюты стабильная.