Рост курса доллара: спрос на валюту увеличивается

Прошедшая неделя оказалась очень нервной для наличного валютного рынка. В первые дни доллар динамично дорожал, реагируя на повышенный спрос.

Что будет с курсом на этой неделе

Курс валют отреагировал на события на финансовом рынке. В разговоре с 24 Каналом, банкир Анна Золотько сообщила какой будет ситуация на этой неделе.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Пиковых отметок его стоимость достигла во вторник, когда курс пересек отметку 38,6 гривны за доллар. Отдельные представители рынка тестировали даже 38,75 гривны за доллар. В то же время было очевидно, что за курсовым всплеском должен последовать период коррекции. И он пришел: уже вечером вторника курс опустился до 38,4 – 38,5 гривен за доллар.

Золотько считает, что такой динамичный рост курса некоторое время поддерживал панический спрос. Именно в минувший понедельник – вторник НБУ зафиксировал значительные всплески спроса на иностранную валюту со стороны населения по всем каналам.

На наличном рынке дневные показатели были больше на 7 – 9 миллионов долларов за средние уровни. Объем покупки безналичной валюты в первые дни недели достигал 30 миллионов долларов, что вдвое больше обычных показателей.

Но уже начиная со среды ситуация на рынке начала успокаиваться. Объемы покупки валюты населением снизились, а наличный курс, реагируя на сокращение спроса, начал быстро падать.

К выходным стоимость американского доллара опустилась до 38,1 – 38,2 гривны за доллар. Золотько отмечает, что большая часть этой недели должна пройти относительно спокойно.

На мой взгляд, на этой неделе курс доллара будет находиться в коридоре 37,7 – 38,5 гривны за доллар,

– подчеркивает Золотько.

Хотя стабилизационные процессы на рынке еще не завершены, и колебания курса даже в течение одного дня могут быть достаточно ощутимы, банкир ожидает небольшое укрепление гривны в течение первых дней недели. По ее мнению, произойдет также умеренный рост стоимости доллара в конце из-за приближающейся переходной даты и значительных выплат зарплат украинцам.

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