Рост курса доллара: спрос на валюту увеличивается
Прошедшая неделя оказалась очень нервной для наличного валютного рынка. В первые дни доллар динамично дорожал, реагируя на повышенный спрос.
Что будет с курсом на этой неделе
Курс валют отреагировал на события на финансовом рынке. В разговоре с 24 Каналом, банкир Анна Золотько сообщила какой будет ситуация на этой неделе.
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Пиковых отметок его стоимость достигла во вторник, когда курс пересек отметку 38,6 гривны за доллар. Отдельные представители рынка тестировали даже 38,75 гривны за доллар. В то же время было очевидно, что за курсовым всплеском должен последовать период коррекции. И он пришел: уже вечером вторника курс опустился до 38,4 – 38,5 гривен за доллар.
Золотько считает, что такой динамичный рост курса некоторое время поддерживал панический спрос. Именно в минувший понедельник – вторник НБУ зафиксировал значительные всплески спроса на иностранную валюту со стороны населения по всем каналам.На наличном рынке дневные показатели были больше на 7 – 9 миллионов долларов за средние уровни. Объем покупки безналичной валюты в первые дни недели достигал 30 миллионов долларов, что вдвое больше обычных показателей.
Но уже начиная со среды ситуация на рынке начала успокаиваться. Объемы покупки валюты населением снизились, а наличный курс, реагируя на сокращение спроса, начал быстро падать.
К выходным стоимость американского доллара опустилась до 38,1 – 38,2 гривны за доллар. Золотько отмечает, что большая часть этой недели должна пройти относительно спокойно.
На мой взгляд, на этой неделе курс доллара будет находиться в коридоре 37,7 – 38,5 гривны за доллар,
– подчеркивает Золотько.
Хотя стабилизационные процессы на рынке еще не завершены, и колебания курса даже в течение одного дня могут быть достаточно ощутимы, банкир ожидает небольшое укрепление гривны в течение первых дней недели. По ее мнению, произойдет также умеренный рост стоимости доллара в конце из-за приближающейся переходной даты и значительных выплат зарплат украинцам.