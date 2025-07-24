Стабильность или резкие колебания: что будет с долларом и евро в августе 2025 года
- На курсы валют, в частности доллара и евро, будут влиять стратегия Нацбанка, уровень международной поддержки, развитие экономики и экспорт.
- Официальный курс доллара прогнозируется в пределах 41,8-42,2 гривны, курс евро - 48,5-50 гривен.
Ситуация на валютном рынке в августе во многом будет зависеть от нескольких основных факторов. Эксперт рассказал, что можно ожидать от курса доллара и евро в этот период.
Что будет влиять на курс доллара и евро?
По-прежнему Нацбанк будет оставаться основным игроком на рынке, сообщил в комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой.
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Можно рассчитывать на определенную курсовую стабильность доллара. Зато курс евро будет зависеть от мировых торгов пары доллар и евро, а также пары гривна и доллар,
– говорит Лесовой.
По словам эксперта, валютный рынок будут формировать:
- Стратегия Нацбанка на валютном рынке
Она будет опираться на несколько рычагов: уровень потребительских цен, спрос на валюту, ситуацию на мировых рынках (речь идет о курсе евро), уровень международных валютных резервов. По-прежнему будет действовать режим "управляемой гибкости", что позволит регулятору устанавливать паритет между спросом и предложением через валютные интервенции.
По ожиданиям рынка объем интервенций останется на приемлемом уровне – около 3 миллиардов долларов в месяц. Главный вопрос: частота интервенций и реальный уровень спроса.
На мой взгляд, при "нормальных" условиях, спрос может на 10-15% превышать предложение. В то же время на рынке сохранится тренд к минимальным колебаниям курсов купли-продажи, разница между курсами межбанка и наличного рынка будет незначительной. В то же время рост и снижение курсов будут меняться поочередно, однако такие изменения также будут несущественными,
– говорит Лесовой.
- Уровень международной поддержки Украины
Финансовая помощь покрывает значительную часть расходов бюджета, и важным станет не только объем полученной помощи в этом году, но и ее планирование на 2026 год.
По предварительным оценкам в этом году Украина получит около 55 миллиардов долларов при ожидаемой потребности 38,4 миллиардов долларов, а в следующем году предварительный прогноз в необходимости внешних финансов оценивается на уровне 38-40 миллиардов долларов. Военно-техническая помощь позволяет продолжать борьбу, сопротивляться и защищать инфраструктуру от вражеских атак.
- Развитие экономики, прежде всего основных отраслей, формирующих ВВП страны
В августе начнется жатва, что потребует от аграриев тратить часть валюты, в частности, и на закупку топлива. То есть предложение валюты, особенно долларов, может вырасти. Однако приближение отопительного сезона и потребность в закупке энергоносителей фактически "съест" избыток валюты от агросектора. То есть экономические процессы в меру могут сбалансировать валютный рынок. Также важным является развитие ОПК и строительства.
- Развитие экспорта и получение валютной выручки
Для страны крайне важно минимизировать разрыв между импортом и экспортом, а также получить значительные валютные поступления. Например, сейчас действуют новые условия экономического сотрудничества с ЕС, согласно которым экспорт украинской сельхозпродукции значительно сократится – на 80% по сравнению с 2022-2024 годами. Поэтому потребность в новых рынках сбыта агропродукции будет насущной.
- Военные факторы
Ход войны, последствия боевых действий и обстрелов городов, способность ВСУ сопротивляться могут давить на общество, провоцируя к определенным ажиотажным настроениям в том числе на валютном рынке. Однако, как это уже было не раз в течение 3,5 лет полномасштабной войны: любой ажиотаж будет иметь свои временные промежутки и в глобальном смысле существенно не повлияет на курсовые показатели – это скорее опосредованный фактор.
Какими будут курс доллара и евро в августе?
По мнению Тараса Лесового, общая курсовая картина может выглядеть следующим образом:
- официальный курс доллара будет колебаться в пределах 41,8-42,2 гривны;
- курс евро будет торговаться в диапазоне 48,5-50 гривен.
То есть благодаря действиям Нацбанка, общей экономической ситуации в стране можно рассчитывать на в меру стабильный курс доллара. Зато курс евро остается труднопрогнозируемым: здесь возможны нюансы, связанные с мировой конъюнктурой стоимости пары доллара и евро. Соотношение этих валют может быть в промежутке 1 евро = от 1,1 до 1,2 доллара.