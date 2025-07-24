Стабильность или резкие колебания: что будет с долларом и евро в августе 2025 года

Ситуация на валютном рынке в августе во многом будет зависеть от нескольких основных факторов. Эксперт рассказал, что можно ожидать от курса доллара и евро в этот период.

Что будет влиять на курс доллара и евро?

По-прежнему Нацбанк будет оставаться основным игроком на рынке, сообщил в комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой.

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Можно рассчитывать на определенную курсовую стабильность доллара. Зато курс евро будет зависеть от мировых торгов пары доллар и евро, а также пары гривна и доллар,

– говорит Лесовой.

По словам эксперта, валютный рынок будут формировать:

Стратегия Нацбанка на валютном рынке

Она будет опираться на несколько рычагов: уровень потребительских цен, спрос на валюту, ситуацию на мировых рынках (речь идет о курсе евро), уровень международных валютных резервов. По-прежнему будет действовать режим "управляемой гибкости", что позволит регулятору устанавливать паритет между спросом и предложением через валютные интервенции.

По ожиданиям рынка объем интервенций останется на приемлемом уровне – около 3 миллиардов долларов в месяц. Главный вопрос: частота интервенций и реальный уровень спроса.

На мой взгляд, при "нормальных" условиях, спрос может на 10-15% превышать предложение. В то же время на рынке сохранится тренд к минимальным колебаниям курсов купли-продажи, разница между курсами межбанка и наличного рынка будет незначительной. В то же время рост и снижение курсов будут меняться поочередно, однако такие изменения также будут несущественными,

– говорит Лесовой.

Уровень международной поддержки Украины

Финансовая помощь покрывает значительную часть расходов бюджета, и важным станет не только объем полученной помощи в этом году, но и ее планирование на 2026 год.

По предварительным оценкам в этом году Украина получит около 55 миллиардов долларов при ожидаемой потребности 38,4 миллиардов долларов, а в следующем году предварительный прогноз в необходимости внешних финансов оценивается на уровне 38-40 миллиардов долларов. Военно-техническая помощь позволяет продолжать борьбу, сопротивляться и защищать инфраструктуру от вражеских атак.

Развитие экономики, прежде всего основных отраслей, формирующих ВВП страны

В августе начнется жатва, что потребует от аграриев тратить часть валюты, в частности, и на закупку топлива. То есть предложение валюты, особенно долларов, может вырасти. Однако приближение отопительного сезона и потребность в закупке энергоносителей фактически "съест" избыток валюты от агросектора. То есть экономические процессы в меру могут сбалансировать валютный рынок. Также важным является развитие ОПК и строительства.

Развитие экспорта и получение валютной выручки

Для страны крайне важно минимизировать разрыв между импортом и экспортом, а также получить значительные валютные поступления. Например, сейчас действуют новые условия экономического сотрудничества с ЕС, согласно которым экспорт украинской сельхозпродукции значительно сократится – на 80% по сравнению с 2022-2024 годами. Поэтому потребность в новых рынках сбыта агропродукции будет насущной.

Военные факторы

Ход войны, последствия боевых действий и обстрелов городов, способность ВСУ сопротивляться могут давить на общество, провоцируя к определенным ажиотажным настроениям в том числе на валютном рынке. Однако, как это уже было не раз в течение 3,5 лет полномасштабной войны: любой ажиотаж будет иметь свои временные промежутки и в глобальном смысле существенно не повлияет на курсовые показатели – это скорее опосредованный фактор.

Какими будут курс доллара и евро в августе?

По мнению Тараса Лесового, общая курсовая картина может выглядеть следующим образом:

официальный курс доллара будет колебаться в пределах 41,8-42,2 гривны;

курс евро будет торговаться в диапазоне 48,5-50 гривен.

То есть благодаря действиям Нацбанка, общей экономической ситуации в стране можно рассчитывать на в меру стабильный курс доллара. Зато курс евро остается труднопрогнозируемым: здесь возможны нюансы, связанные с мировой конъюнктурой стоимости пары доллара и евро. Соотношение этих валют может быть в промежутке 1 евро = от 1,1 до 1,2 доллара.