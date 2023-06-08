Доллар в июне: может ли резко измениться курс в середине месяца

В период с 12 по 18 июня ситуация на наличном валютном рынке будет почти тождественной текущей. Изменения ожидаются в пределах 0,3–0,5 гривны, а разница между курсом купли и продажи не должна превысить 0,3 гривны.

Ситуация стабильная

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в середине июня в Украине не ожидается резких изменений наличного курса валют. По его прогнозу, стоимость доллара будет колебаться в диапазоне от 37 до 38 гривен, а евро – от 40 до 41 гривны.

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Кроме того, отметил он, разница между официальным и курсом "обменников" существенно не изменится. Максимально прогнозируемый ее уровень – до 2,5%.

Тарас Леовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Наличный курс валют будет оставаться стабильным с незначительными колебаниями. По всем признакам курсовый "коридор" для доллара и евро сохранится в пределах 1 гривны: ожидается, что курс доллара будет колебаться в диапазоне 37-38 гривны с доминированием до нижней границы коридора и мелкими его "прорывами", а евро – 40-41 гривны .

Что обеспечивает стабильность

Меры НБУ по сохранению баланса между спросом и предложением на валюту.

Продолжение политики популяризации гривны "как наиболее надежной валюты для сохранения и приумножения имеющегося состояния".

для сохранения и приумножения имеющегося состояния". Мощная макрофинансовая помощь партнеров.

Лесовой напоминает: по данным Министерства финансов, за 5 месяцев 2023 года от ЕС, США и МВФ, без учета помощи других стран-партнеров, Украина получила суммарно более 16,8 миллиарда долларов.

Кроме того, в ближайшие дни ожидается, что Украина получит второй транш по 4-летней программе сотрудничества с МВФ на 900 миллионов долларов. США же выделили грант на 1,25 миллиарда долларов, а в ЕС анонсировали программу поддержки Украины до 2027 года на десятки миллиардов евро.

Развитие экономики.

В частности, речь идет о завершении посевной кампании, развитии малого и среднего бизнеса, постепенном увеличении объемов производства и торговли.

А кроме того – о росте налоговых поступлений: в мае они впервые с начала широкомасштабного вторжения превысили внешние заимствования.

Экспортные поступления и потенциальное расширение перечня экспортируемых товаров и продукции,

Эффективные действия ВСУ по освобождению захваченных территорий.

Что может изменить текущую ситуацию

В то же время, отметил Лесовой, участники валютного рынка будут внимательно следить за рядом запланированных на 12–18 июня событий, которые могут стать определенными "маркерами" для развития дальнейшей ситуации. Речь идет о:

рассмотрении Нацбанком уровня учетной ставки;

обнародовании подробного отчета об уровне инфляции в мае.

Однако, с высокой долей вероятности, можно прогнозировать, что в течение 12-18 июня на валютном рынке сохранится статус–кво,

– констатировал Лесовой.

Какой курс валют установили 8 июня

Наличный курс доллара :

утром банки продавали доллар по 37,3 гривны, а покупали по 36,85 гривны;

обменники – по 37,28 гривны и 36,6 гривны соответственно;

на черном рынке курс установили на уровне 37,1 гривны в покупке и 37,2 гривны в продаже.

Наличный курс евро :