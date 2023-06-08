Доллар в июне: может ли резко измениться курс в середине месяца
В период с 12 по 18 июня ситуация на наличном валютном рынке будет почти тождественной текущей. Изменения ожидаются в пределах 0,3–0,5 гривны, а разница между курсом купли и продажи не должна превысить 0,3 гривны.
Ситуация стабильная
Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, в середине июня в Украине не ожидается резких изменений наличного курса валют. По его прогнозу, стоимость доллара будет колебаться в диапазоне от 37 до 38 гривен, а евро – от 40 до 41 гривны.
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Кроме того, отметил он, разница между официальным и курсом "обменников" существенно не изменится. Максимально прогнозируемый ее уровень – до 2,5%.
Наличный курс валют будет оставаться стабильным с незначительными колебаниями. По всем признакам курсовый "коридор" для доллара и евро сохранится в пределах 1 гривны: ожидается, что курс доллара будет колебаться в диапазоне 37-38 гривны с доминированием до нижней границы коридора и мелкими его "прорывами", а евро – 40-41 гривны .
Что обеспечивает стабильность
- Меры НБУ по сохранению баланса между спросом и предложением на валюту.
- Продолжение политики популяризации гривны "как наиболее надежной валюты для сохранения и приумножения имеющегося состояния".
- Мощная макрофинансовая помощь партнеров.
Лесовой напоминает: по данным Министерства финансов, за 5 месяцев 2023 года от ЕС, США и МВФ, без учета помощи других стран-партнеров, Украина получила суммарно более 16,8 миллиарда долларов.
Кроме того, в ближайшие дни ожидается, что Украина получит второй транш по 4-летней программе сотрудничества с МВФ на 900 миллионов долларов. США же выделили грант на 1,25 миллиарда долларов, а в ЕС анонсировали программу поддержки Украины до 2027 года на десятки миллиардов евро.
- Развитие экономики.
В частности, речь идет о завершении посевной кампании, развитии малого и среднего бизнеса, постепенном увеличении объемов производства и торговли.
А кроме того – о росте налоговых поступлений: в мае они впервые с начала широкомасштабного вторжения превысили внешние заимствования.
- Экспортные поступления и потенциальное расширение перечня экспортируемых товаров и продукции,
- Эффективные действия ВСУ по освобождению захваченных территорий.
Что может изменить текущую ситуацию
В то же время, отметил Лесовой, участники валютного рынка будут внимательно следить за рядом запланированных на 12–18 июня событий, которые могут стать определенными "маркерами" для развития дальнейшей ситуации. Речь идет о:
- рассмотрении Нацбанком уровня учетной ставки;
- обнародовании подробного отчета об уровне инфляции в мае.
Однако, с высокой долей вероятности, можно прогнозировать, что в течение 12-18 июня на валютном рынке сохранится статус–кво,
– констатировал Лесовой.
Какой курс валют установили 8 июня
Наличный курс доллара :
- утром банки продавали доллар по 37,3 гривны, а покупали по 36,85 гривны;
- обменники – по 37,28 гривны и 36,6 гривны соответственно;
- на черном рынке курс установили на уровне 37,1 гривны в покупке и 37,2 гривны в продаже.
Наличный курс евро :
- банки – 39,75 гривны в покупке, 40,3 гривны в продаже;
- обменники – 39,17 гривны в покупке, 40,35 гривны в продаже;
- черный рынок – 40,02 гривны в покупке, 40,17 гривны в продаже.