На валютном рынке будет продолжать развиваться сценарий, когда доллар будет оставаться стабильным, а евро будет зависеть от мировых котировок. Несмотря на это не ожидается, что обе валюты резко изменятся в цене.

Какая ситуация на валютном рынке?

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, любые резкие изменения курса не предвидятся из-за продолжения действия режима управляемой гибкости. Поэтому, цены валют не нарушат установленных многомесячных трендов.

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В то же время инфляция в Украине по итогам июля не превысила 0,5% – 0,7%, то есть второй месяц подряд можно говорить о ее замедлении.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Это свидетельствует о правильности действий в валютообменной политике регулятора.

По словам банкира, спрос на доллар может быть несколько увеличенным (в пределах 10%), однако НБУ, по-прежнему, может применять механизм валютных интервенций для установления равновесия со спросом.

Что прогнозируют по курсу евро?

Курс евро по-прежнему будет зависеть от мировых торгов пары доллар/евро и соответственно пары гривна/доллар в Украине. Поэтому не исключено, что стоимость евро не только будет совпадать с мировым курсом, но и будет соответствовать гривневой "индексации".

В этой сложной курсовой игре главным является, сблизятся ли курсы доллара и евро. Сокращение разрыва между этими мировыми валютами потенциально может стать сигналом к снижению курса евро,

– говорит Тарас Лесовой.

Несмотря на это банкир добавляет, что ни доллару, ни евро не грозит системный обвал. Эти валюты остаются мировыми, на них ориентируется мировая экономика.

Заметьте! Объективный усредненный курс колебания евровалюты может сохраниться на уровне 48,5 – 49,5 гривны за евро.

Каким будет курс на следующей неделе?

Коридоры валютных колебаний: 41,6 – 42 гривны за доллар и 48,5 – 49,5 гривны за евро (на межбанке) и 41,6 – 42,2 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро (на наличном рынке).

41,6 – 42 гривны за доллар и 48,5 – 49,5 гривны за евро (на межбанке) и 41,6 – 42,2 гривны за доллар и 48 – 49,5 гривны за евро (на наличном рынке). Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны.

межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,1 – 0,2 гривны, обменные пункты – до 0,3 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,2 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны на доллар, до 0,8 – 1 гривны на евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривна на доллар, до 1 – 1,3 гривны на евро.

межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,2 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны на доллар, до 0,8 – 1 гривны на евро, обменные пункты – до 0,6 – 1 гривна на доллар, до 1 – 1,3 гривны на евро. Разница курсов покупки: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро.

комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за доллар, 0,3 – 0,5 за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, 0,5 – 0,7 гривны за евро. Разница курсов продажи: комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро.

комбанки – 0,1 – 0,2 гривны за доллар, 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – 0,3 – 0,5 гривны за доллар, до 0,5 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0,1 – 0,15 гривны.

– 0,1 – 0,15 гривны. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.

По словам Лесового, на рынок валют в Украине ждет стабильный курс доллара и изменчивый курс евро. Впрочем не стоит ожидать, что произойдет резкое движение вверх или стремительное падение цены.