Доллар перед Новым годом: эксперты посоветовали, покупать или продавать валюту

Перед Новым годом украинцы обычно получают дополнительные поступления в виде премий, бонусов, дивидендов и пытаются перевести их в валюту. Однако эксперты не советуют массово скупать доллары и евро.

Какие прогнозы по курсу доллара?

Активность граждан на праздники может подтолкнуть спрос на валюту и соответственно курс доллара перед Новым годом, рассказал 24 Каналу эксперт Александр Паращий.

Поэтому курс в районе 43 гривен за доллар до конца года выглядит весьма вероятным,

– говорит Паращук.

Мнение коллеги поддерживает и банкир Глобус банка Тарас Лесовой. По его словам, в новогодние праздники девальвация гривны может достичь диапазона 43 – 43,5 гривны за доллар. Впрочем, эксперт уверен, что, несмотря на различные процессы, которые стимулируют спрос на валюту, 2025 год завершится на вполне приемлемом уровне.

Ожидается, что официальный курс доллара, по сравнению с началом года, вырастет лишь на 2,3 – 3,5%: с 42,02 гривны за доллар и до максимум 43 – 43,5 гривны за доллар,

– отмечает Лесовой.

Заметьте! По состоянию на утро 30 декабря покупка доллара в украинских банках стоит в среднем 41,95 гривны и продажа по 42,45 гривны, пишет сайт "Минфин".

Стоит ли скупать валюту?

Эксперты прогнозируют, что уже в январе 2026 года начнется период постепенного выравнивания спроса и предложения на валютном рынке. Однако скупать валюту специалисты не советуют, поскольку самым прибыльным инструментом для инвестиций будет оставаться все же гривна.

Это, в частности, объясняется максимальным поощрением вкладчиков от банков, которое продолжится в начале следующего года. По словам, банкира Дмитрия Замотаева, бонусные предложения будут продолжаться до середины января.

Учитывая доходность, гривневые депозиты являются безальтернативными. Валютные вклады хоть и составляют до 10% от депозитного портфеля банков, все же в большинстве случаев не интересны потенциальным вкладчикам. В пересчете на гривну доходность таких депозитов в 11 – 12 раз ниже гривневых,

– говорит Замотаев.

В конце декабря и в начале января средние ставки по гривневым депозитам будут варьироваться от 13% до 14,5%, в зависимости от срока вклада.

К базовым ставкам банки предлагают бонусы в размере 1 – 1,5 процентного пункта.

Таким образом, самая высокая ставка по депозитам в гривне может составить 18% годовых.

Стоит заметить! Привлекательность гривневых депозитов привела к тому, что, по оценкам банкиров, количество новых вкладчиков в декабре может вырасти на 5-7% по сравнению с ноябрем.

Какой курс ожидать в следующем году?