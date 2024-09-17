Изменился или нет: какой курс доллара к злотым: какой курс доллара к злотым
17 сентября 2024, 09:32Читати новину українською
Курс долларов к злотым значительно ниже чем аналогичный к гривне. Вероятно, лица, которые имеют много польской валюты, смогут ее продать выгоднее.
Курс доллара в злотых
По состоянию на утро 17 сентября, официальный курс доллара к гривне составляет – 41,35 гривны. Зато злотые сегодня стоят – 10,77 гривны.
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Поэтому сейчас курс доллара к евро, в среднем, составляет – 3,84 злотых. Это на 5 копеек меньше чем 11 сентября, когда курс был пиковым.