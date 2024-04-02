Прогноз курса: неужели доллар снова вырастет

Учитывая период активных выплат зарплат украинцам, в начале этой недели можно ожидать оживления наличного спроса. Вместе с этим произойдет умеренный рост курса.

Каким был наличный рынок

В своем комментарии 24 Каналу банкир Анна Золотько рассказала, что в течение прошлой недели котировки на межбанке двигались в довольно узком диапазоне 38,90 – 39,35 гривны за доллар. Так происходило несмотря на существенно больший объем торгов на ВРУ, что в среднем превысил 200 миллионов долларов в день.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Вместе с несколько большим спросом на валюту выросло и предложение, поэтому по итогам последней недели марта объем интервенций НБУ даже немного снизился на 25 миллионов долларов до 655 миллионов долларов.

Наличный рынок также оставался в основном спокойным. Золотько отмечает, что ближе к концу недели произошел ощутимый курсовой всплеск.

Каким будет курс на этой неделе

В конце недели стоимость доллара почти достигла уровня 39,6 гривны за доллар. Эта ситуация была спровоцирована повышенной волатильностью в безналичном сегменте.

Ближе к концу недели вполне вероятен небольшое снижение стоимости наличного доллара. По моему мнению, в течение недели курс может колебаться в диапазоне 39,20 – 39,80 гривны за доллар

– прогнозирует банкир

При этом, Золотько уточняет, что реального спроса для поддержания растущего тренда оказалось недостаточно. Именно поэтому по нему произошла ожидаемая корректировка и эту неделю наличный рынок начинает с курсом продажи валюты в пределах 39,40 – 39,50 гривны за доллар.

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