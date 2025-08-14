14 августа, 13:46
Сколько долларов можно купить за 20 тысяч сейчас
Основні тези
- Официальный курс доллара на 14 июля составляет 41,52 гривны.
- Средний курс доллара в банках: покупка – 41,20 гривен, продажа – 41,75 гривны, а в обменниках: покупка – 41,42 гривны, продажа – 41,48 гривны.
Курс доллара в Украине стабилен. Происходят лишь незначительные колебания. Тем не менее, на покупку валюты придется потратить значительную сумму.
Как изменился курс доллара?
Официальный курс доллара, по состоянию на 14 июля – 41,52 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Читайте также Новые возможности для бизнеса: правительство утвердило соглашение о свободной торговле с Турцией
Как сообщает "Минфин", средний курс доллара в банке изменился следующим образом:
- покупка – 41,20 гривен за доллар США;
- продажа – 41,75 гривны за доллар США.
Изменилась ситуация и в обменниках:
- покупка – 41,42 гривны за доллар США;
- продажа – 41,48 гривны за доллар США.
Какая сумма долларов будет, если обменять 20 тысяч?
Сколько можно получить за 20 тысяч гривен в банке и обменнике:
- если обменивать 20 тысяч гривен в банке, можно получить ориентировочно – 479,10 долларов;
- за 20 тысяч гривен в обменнике есть возможность выручить примерно – 482,16 доллара.
Через платежные системы можно получить несколько иную сумму:
- при обмене 20 тысяч гривен через Mastercard, можно получить примерно – 473,52 доллара;
- а вот через Visa удастся получить ориентировочно – 473,60 долларов.
Обратите внимание! Курс может отличаться, в зависимости от места обмена.