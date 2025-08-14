Курс доллара в Украине стабилен. Происходят лишь незначительные колебания. Тем не менее, на покупку валюты придется потратить значительную сумму.

Как изменился курс доллара?

Официальный курс доллара, по состоянию на 14 июля – 41,52 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Читайте также Новые возможности для бизнеса: правительство утвердило соглашение о свободной торговле с Турцией

Как сообщает "Минфин", средний курс доллара в банке изменился следующим образом:

покупка – 41,20 гривен за доллар США;

продажа – 41,75 гривны за доллар США.

Изменилась ситуация и в обменниках:

покупка – 41,42 гривны за доллар США;

продажа – 41,48 гривны за доллар США.

Какая сумма долларов будет, если обменять 20 тысяч?

Сколько можно получить за 20 тысяч гривен в банке и обменнике:

если обменивать 20 тысяч гривен в банке, можно получить ориентировочно – 479,10 долларов;

за 20 тысяч гривен в обменнике есть возможность выручить примерно – 482,16 доллара.

Через платежные системы можно получить несколько иную сумму:

при обмене 20 тысяч гривен через Mastercard, можно получить примерно – 473,52 доллара;

а вот через Visa удастся получить ориентировочно – 473,60 долларов.

Обратите внимание! Курс может отличаться, в зависимости от места обмена.