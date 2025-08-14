14 серпня, 13:46
Скільки доларів можна купити за 20 тисяч зараз
Основні тези
- Офіційний курс долара на 14 липня становить 41,52 гривні.
- Середній курс долара у банках: купівля – 41,20 гривень, продаж – 41,75 гривні, а в обмінниках: купівля – 41,42 гривні, продаж – 41,48 гривні.
Курс долара в Україні стабільний. Відбуваються лише незначні коливання. Тим не менш, на покупку валюти доведеться витратити значну суму.
Як змінився курс долара?
Офіційний курс долара, станом на 14 липня – 41,52 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Як повідомляє "Мінфін", середній курс долара у банку змінився таким чином:
- купівля – 41,20 гривень за долар США;
- продаж – 41,75 гривні за долар США.
Змінилась ситуація і в обмінниках:
- купівля – 41,42 гривні за долар США;
- продаж – 41,48 гривні за долар США.
Яка сума доларів буде, якщо обміняти 20 тисяч?
Скільки можна отримати за 20 тисяч гривень у банку та обміннику:
- якщо обмінювати 20 тисяч гривень у банку, можна отримати орієнтовно – 479,10 доларів;
- за 20 тисяч гривень в обміннику є можливість виручити приблизно – 482,16 долара.
Через платіжні системи можна отримати дещо іншу суму:
- при обміні 20 тисяч гривень через Mastercard, можна отримати приблизно – 473,52 долара;
- а от через Visa вдасться отримати орієнтовно – 473,60 доларів.
Зверніть увагу! Курс може відрізнятися, залежно від місця обміну.