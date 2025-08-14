Як змінився курс долара?

Офіційний курс долара, станом на 14 липня – 41,52 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Як повідомляє "Мінфін", середній курс долара у банку змінився таким чином:

купівля – 41,20 гривень за долар США;

продаж – 41,75 гривні за долар США.

Змінилась ситуація і в обмінниках:

купівля – 41,42 гривні за долар США;

продаж – 41,48 гривні за долар США.

Яка сума доларів буде, якщо обміняти 20 тисяч?

Скільки можна отримати за 20 тисяч гривень у банку та обміннику:

якщо обмінювати 20 тисяч гривень у банку, можна отримати орієнтовно – 479,10 доларів;

за 20 тисяч гривень в обміннику є можливість виручити приблизно – 482,16 долара.

Через платіжні системи можна отримати дещо іншу суму:

при обміні 20 тисяч гривень через Mastercard, можна отримати приблизно – 473,52 долара;

а от через Visa вдасться отримати орієнтовно – 473,60 доларів.

Зверніть увагу! Курс може відрізнятися, залежно від місця обміну.