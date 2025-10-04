Курс доллара в начале октября стабилен. Происходят лишь незначительные изменения. Колебания на валютном рынке почти неощутимы.

Какой курс доллара в Украине в начале октября?

По состоянию на 4 октября, официальный курс доллара в Украине – 41,28 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По данным издания "Минфин", средний курс доллара в банке сегодня:

покупка – 41,05 гривны за доллар США;

продажа – 41,50 гривны за доллар США.

А вот в обменниках средний курс следующий:

покупка – 41,22 гривны за доллар США;

продажа – 41,31 гривны за доллар США.

Сколько сегодня надо гривен, чтобы купить 200 долларов?

в банке 200 долларов можно купить за ориентировочно – 8 300 гривен;

а вот в обменнике 200 долларов удастся приобрести за примерно – 8 262 гривен.

Сколько гривен можно получить сейчас за 200 долларов?

если обменивать 200 долларов в банке, можно получить ориентировочно – 8 210 гривен;

при обмене 200 долларов в обменнике, удастся получить уже примерно – 8 244 гривен.

Что происходит с курсом доллара?

В течение октября ощутимых изменений курса доллара ожидать не стоит. Колебания будут происходить в пределах – 41,20 до 42,20 гривны.

С 6 по 12 октября коридор валютных колебаний на межбанке и на наличном рынке аналогичный. Он будет находиться в пределах 41 – 41,50 гривны.

Напомним! В Украине действует режим "управляемой гибкости". Это означает, что регулятор мягко регулирует ситуацию на рынке, в частности, благодаря валютным интервенциям.