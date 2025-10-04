200 долларов это сколько гривен сегодня
- По состоянию на 4 октября, официальный курс доллара в Украине составляет 41,28 гривны за доллар.
- 200 долларов можно купить в банке за примерно 8 300 гривен, а в обменнике за 8 262 гривен.
Курс доллара в начале октября стабилен. Происходят лишь незначительные изменения. Колебания на валютном рынке почти неощутимы.
Какой курс доллара в Украине в начале октября?
По состоянию на 4 октября, официальный курс доллара в Украине – 41,28 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Читайте также Украинцы могут требовать перерасчета пенсии: юристы назвали три ключевых основания
По данным издания "Минфин", средний курс доллара в банке сегодня:
- покупка – 41,05 гривны за доллар США;
- продажа – 41,50 гривны за доллар США.
А вот в обменниках средний курс следующий:
- покупка – 41,22 гривны за доллар США;
- продажа – 41,31 гривны за доллар США.
Сколько сегодня надо гривен, чтобы купить 200 долларов?
- в банке 200 долларов можно купить за ориентировочно – 8 300 гривен;
- а вот в обменнике 200 долларов удастся приобрести за примерно – 8 262 гривен.
Сколько гривен можно получить сейчас за 200 долларов?
- если обменивать 200 долларов в банке, можно получить ориентировочно – 8 210 гривен;
- при обмене 200 долларов в обменнике, удастся получить уже примерно – 8 244 гривен.
Что происходит с курсом доллара?
В течение октября ощутимых изменений курса доллара ожидать не стоит. Колебания будут происходить в пределах – 41,20 до 42,20 гривны.
С 6 по 12 октября коридор валютных колебаний на межбанке и на наличном рынке аналогичный. Он будет находиться в пределах 41 – 41,50 гривны.
Напомним! В Украине действует режим "управляемой гибкости". Это означает, что регулятор мягко регулирует ситуацию на рынке, в частности, благодаря валютным интервенциям.