Как изменится курс доллара в течение лета 2025 года
- Курс доллара в Украине будет оставаться стабильным, в частности, благодаря контролю НБУ.
- В начале июня НБУ продал 639 миллионов долларов из резервов.
Курс доллара в Украине и в дальнейшем будет оставаться стабильным. В частности, благодаря контролю от регулятора.
Что было с курсом доллара в начале июня
На прошлой неделе НБУ продал из международных резервов 639 миллионов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на обзор ICU.
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Обратите внимание! Эта сумма остается на уровне предыдущей недели. Также нужно отметить, что указанноое значение больше чем средненедельный объем интервенций, который осуществлялся с начала полномасштабной войны.
Также на минувшей неделе НБУ ужесточил официальный курс гривны:
- сначала доллар был чуть менее 41,5 гривны за доллар;
- в пятницу он снизился до 41,4 гривны за доллар.
Заметьте! В наличном сегменте почти не произошло изменений. Там курс был на уровне 41,1 – 41,7 гривны за доллар.
Что будет происходить с курсом доллара с июня по август 2025 года
В обзоре говорится о том, что НБУ остается основным продавцом валюты на рынке. Именно регулятор своими действиями не дает гривне ослабевать.
НБУ не будет спешить отказываться от политики крепкой гривны в ближайшие месяцы,
– сообщают аналитики ICU.
Стоит отметить и то, что в розничном сегменте в начале месяца традиционно растет спрос на валюту.
Напомним! Это связано с тем, что именно в начале месяца у физлиц обновляются лимиты на приобретение валюты именно онлайн.