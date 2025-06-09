Как изменится курс доллара в течение лета 2025 года

Курс доллара в Украине и в дальнейшем будет оставаться стабильным. В частности, благодаря контролю от регулятора.

Что было с курсом доллара в начале июня

На прошлой неделе НБУ продал из международных резервов 639 миллионов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на обзор ICU.

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Обратите внимание! Эта сумма остается на уровне предыдущей недели. Также нужно отметить, что указанноое значение больше чем средненедельный объем интервенций, который осуществлялся с начала полномасштабной войны.

Также на минувшей неделе НБУ ужесточил официальный курс гривны:

сначала доллар был чуть менее 41,5 гривны за доллар;

в пятницу он снизился до 41,4 гривны за доллар.

Заметьте! В наличном сегменте почти не произошло изменений. Там курс был на уровне 41,1 – 41,7 гривны за доллар.

Что будет происходить с курсом доллара с июня по август 2025 года

В обзоре говорится о том, что НБУ остается основным продавцом валюты на рынке. Именно регулятор своими действиями не дает гривне ослабевать.

НБУ не будет спешить отказываться от политики крепкой гривны в ближайшие месяцы,

– сообщают аналитики ICU.

Стоит отметить и то, что в розничном сегменте в начале месяца традиционно растет спрос на валюту.

Напомним! Это связано с тем, что именно в начале месяца у физлиц обновляются лимиты на приобретение валюты именно онлайн.