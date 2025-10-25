Сколько гривен можно получить за 250 долларов
- Официальный курс доллара 25 октября - 41,89 гривны за доллар.
- За обмен 250 долларов в банке можно получить примерно 10 450 гривен, а в обменнике - 10 525 гривен.
Курс доллара в Украине стабилен. Происходят лишь незначительные изменения. В частности, в конце этой недели ощутим небольшой рост.
Какой курс доллара в Украине 25 октября?
25 октября, официальный курс доллара в Украине – 41,89 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Средний курс доллара в банке, как сообщает издание "Минфин", сегодня такой:
- покупка – 41,80 гривны за доллар США;
- продажа – 42,20 гривны за доллар США.
Несколько изменилась ситуация и в обменниках:
- покупка – 42,10 гривны за доллар США;
- продажа – 42,20 гривны за доллар США.
За сколько можно купить 250 долларов сейчас?
- чтобы купить 250 долларов в банке, нужно примерно – 10 550 гривен;
- в обменнике приобрести 250 долларов можно также за ориентировочно – 10 550 гривен.
250 долларов это сколько сейчас в гривнах?
- при обмене 250 долларов в банке, удастся получить почти – 10 450 гривен;
- в обменнике за 250 долларов можно выручить ориентировочно – 10 525 гривен.
Что важно знать о курсе доллара в Украине сейчас?
В Украине действует режим "управляемой гибкости". То есть регулятор прямо не контролирует процессы. Ситуация на валютном рынке регулируется своевременными валютными интервенциями.
Курс доллара в течение октября ожидается стабильный. Колебания будут находиться в пределах от 41,20 до 42,20 гривны.
В конце октября и в начале ноября курс будет стабильным. На межбанке колебания ожидаются: 41,60 – 42 гривны за доллар. А вот на наличном рынке валюта будет находиться в пределах 41,50 – 42 гривны за доллар.