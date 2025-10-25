Скільки гривень можна отримати за 250 доларів

Курс долара в Україні стабільний. Відбуваються лише незначні зміни. Зокрема, в кінці цього тижня відчутне невелике зростання.

Який курс долара в Україні 25 жовтня?

25 жовтня, офіційний курс долара в Україні – 41,89 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Середній курс долара у банку, як повідомляє видання "Мінфін", сьогодні такий:

купівля – 41,80 гривні за долар США;

продаж – 42,20 гривні за долар США.

Дещо змінилась ситуація і в обмінниках:

купівля – 42,10 гривні за долар США;

продаж – 42,20 гривні за долар США.

За скільки можна купити 250 доларів зараз?

аби купити 250 доларів у банку, потрібно приблизно – 10 550 гривень;

в обміннику придбати 250 доларів можна також за орієнтовно – 10 550 гривень.

250 доларів це скільки зараз в гривнях?

при обміні 250 доларів у банку, вдасться отримати майже – 10 450 гривень;

в обміннику за 250 доларів можна виручити орієнтовно – 10 525 гривень.

Що важливо знати про курс долара в Україні зараз?