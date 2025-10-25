Скільки гривень можна отримати за 250 доларів
- Офіційний курс долара 25 жовтня - 41,89 гривні за долар.
- За обмін 250 доларів у банку можна отримати приблизно 10 450 гривень, а в обміннику - 10 525 гривень.
Курс долара в Україні стабільний. Відбуваються лише незначні зміни. Зокрема, в кінці цього тижня відчутне невелике зростання.
Який курс долара в Україні 25 жовтня?
25 жовтня, офіційний курс долара в Україні – 41,89 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Читайте також У Німеччині підірвали дві градирні однієї з найбільших в країні АЕС "Гундреммінген"
Середній курс долара у банку, як повідомляє видання "Мінфін", сьогодні такий:
- купівля – 41,80 гривні за долар США;
- продаж – 42,20 гривні за долар США.
Дещо змінилась ситуація і в обмінниках:
- купівля – 42,10 гривні за долар США;
- продаж – 42,20 гривні за долар США.
За скільки можна купити 250 доларів зараз?
- аби купити 250 доларів у банку, потрібно приблизно – 10 550 гривень;
- в обміннику придбати 250 доларів можна також за орієнтовно – 10 550 гривень.
250 доларів це скільки зараз в гривнях?
- при обміні 250 доларів у банку, вдасться отримати майже – 10 450 гривень;
- в обміннику за 250 доларів можна виручити орієнтовно – 10 525 гривень.
Що важливо знати про курс долара в Україні зараз?
В Україні діє режим "керованої гнучкості". Тобто регулятор прямо не контролює процеси. Ситуація на валютному ринку регулюється своєчасними валютними інтервенціями.
Курс долара протягом жовтня очікується стабільний. Коливання перебуватимуть в межах від 41,20 до 42,20 гривні.
В кінця жовтня та на початку листопада курс буде стабільним. На міжбанку коливання очікуються: 41,60 – 42 гривні за долар. А от на готівковому рикну валюта перебуватиме в межах 41,50 – 42 гривні за долар.