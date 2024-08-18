Повлияют ли новые транши на рост курса доллара

Недавно появились новости о получении Украиной новых макроэкономических траншей. Это оказывает положительное влияние на экономику страны.

Что происходит на рынке валют

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой отмечает, что новая денежная помощь позволяет покрыть частично социальные расходы. А это, свою очередь, дает возможность сконцентрироваться на других важных сферах.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Покрытие части социальных расходов госбюджета позволяет правительству концентрировать усилия на развитии важных отраслей, в частности энергетики, ВПК и та далее, а также активно развивать программы по энергокредитам. Однако с другой стороны мы имеем рост инфляции, что уже сказалось на потребительских ценах. Поэтому курсовой рост является объективным и прогнозируемым.

Лесовой отмечает, что главной особенностью рынка валют на этой неделе будет постепенное смещение коридоров валютных колебаний. Это связано, в том числе и с приближением осени.

Важный вопрос с каким курсом мы войдем в осень. Проанализировав предыдущие 8 месяцев, можно предположить, что по состоянию на 1 сентября официальный курс будет на уровне 41,4 – 41,6 гривны за доллар, то есть по сравнению с курсом на 1 августа девальвация гривны составит в среднем 1,2 – 1,4%,

– прогнозирует банкир.

Как изменится курс валют на этой неделе

Коридоры валютных колебаний:

на межбанке – 41 – 41,70 гривны за доллар и 43,50 – 45,50 гривны за евро,

на наличном рынке – 41 – 42 гривны за доллар и 43,50 – 46,50 гривны за евро.

Обратите внимание! Разница между курсами межбанка и наличного рынка не превысит 0,3 – 0,5 гривен.

Текущие курсовые колебания:

межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны,

комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны,

обменные пункты – до 0,5 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи:

межбанк – до 0,05 гривны за доллар, до 0,1 гривны за евро,

коммерческие банки – до 0,5 – 0,6 гривны за доллар, до 0,8 – 1 гривны за евро,

обменные пункты – до 0,6 – 1 гривны за доллар, до 1 – 1,3 гривны за евро.

Обратите внимание! В течение недели средние курсовые отклонения не должны превысить 2% от стартового курса.