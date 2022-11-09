Курс доллара может упасть в ближайшее время: эксперт назвал условие

Сейчас ситуация на наличном рынке валюты стабильна. Несмотря на скачок курса в последние 7 дней, в дальнейшем эксперты не прогнозируют резких изменений. Напротив, ожидается, что экономические условия будут способствовать укреплению национальной валюты.

Какие факторы будут влиять на наличный курс доллара в ближайшее время, узнавали журналисты 24 канала.

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Колебания доллара обусловлены спросом на валюту

Прошедший на прошлой неделе рост курса доллара на 70 копеек был вызван повышенным спросом на наличную валюту. По данным НБУ, в октябре разница между покупкой и продажей иностранной валюты населением выросла до 250 миллионов долларов, что на 80 миллионов больше, чем в сентябре.

Ожидается, что ближе к началу зимы спрос будет снижаться, поскольку украинцы готовятся к непростой зиме. Это будет частично отвлекать гривневый ресурс от покупки валюты.

Потрясений на валютном рынке не ожидается, поскольку наличной валюты достаточно. По словам экономиста Олега Пендзина, отладка экспорта создает фундамент для дальнейшей стабильности гривны.

Потрясений на рынке не ожидается, а в случае продления "зернового соглашения" еще на год гривна укрепится и может даже приблизиться ближе к официальному курсу,

– объясняет Олег Пендзин

Повлияет ли на курс окончания срока валютных депозитов?

В октябре НБУ разрешил коммерческим банкам продавать валюту по официальному курсу с последующим открытием ее размещением на депозите. По истечении срока вклада накопления автоматически конвертируются в гривну по актуальному курсу. Кроме того, некоторые банки позволяют размещать депозиты в валюте по карточному курсу, который намного ниже наличного. По истечении срока такой депозит можно забрать в наличной валюте.

По словам Олега Пендзина, повышения спроса на наличную валюту по истечении сроков депозитов не ожидается. Люди, которые заберут свои вклады, скорее всего, разместят их на депозит снова по той же схеме.

Курс валют сегодня

Курс валют в банках

По данным Минфина, 9 ноября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,10 гривны (+10 копеек против 8 ноября). В то время как продают ее за 40,70 гривны (без изменений).

Наличное евро банки покупают за 39,20 грн (+20 копеек), а продают в среднем за 40,20 грн (+21 копейка).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,21 гривны (+3 копейки), а продают – за 40,59 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.

Евро колеблется на уровне: покупка – 39,45 грн (без изменений), а продажа – 40,16 грн (+28 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,42 гривны (-8 копеек), а продажа – 40,58 гривны (-17 копеек).

Евро покупают по 39,65 гривны (+10 копеек), а продают по 40,40 гривны (+10 копеек).