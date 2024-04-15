Снижение курса доллара: сколько может стоить валюта уже в ближайшее время

Ближе к концу прошлой недели спрос на валюту во всех сегментах рынка умеренно вырос, что привело к росту котировок на ВРУ (межбанке) и синхронному подорожанию доллара на наличном рынке. Чего ждать от пары доллар - гривна на этой неделе, читайте далее.

Ситуация на валютном рынке

Во время разговора с 24 Каналом банкир Анна Золотько напомнила, что к пятнице, 12 апреля, курс в безналичном сегменте достиг отметки 39,40 гривны за доллар, а в наличном за американскую валюту просили 39,50 – 39,55 гривны.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank В понедельник тренд на рост курса на ВРУ сохранился – в течение дня котировки поднимались чуть выше отметки 39,60 гривен за доллар.

Наличный курс доллара 15 апреля

Сегодня утром покупка банками наличного доллара составляла в среднем 39,15 гривны, а продажа – 39,60 гривны.

наличного доллара составляла в среднем 39,15 гривны, а продажа – 39,60 гривны. Обменники покупают доллар в среднем за 39,23 гривны, а продают – за 39,68 гривны.

покупают доллар в среднем за 39,23 гривны, а продают – за 39,68 гривны. На черном рынке покупка доллара была в среднем на уровне 39,45 гривны, а продажа – 39,55 гривны.

Каким будет курс доллара на этой неделе

По мнению Золотько, в ближайшие день-два тенденции к подорожанию доллара могут сохраняться, однако вскоре я ожидаю курсовую коррекцию и снижение котировок на ВРУ, вслед за которым должно произойти и снижение курса на наличном рынке.

Вряд ли этот процесс будет слишком глубоким, однако, думаю, в течение недели наличный курс может колебаться в широком диапазоне 39,30 – 39,90 гривны за доллар,

– прогнозирует она.