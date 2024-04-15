Ситуація на валютному ринку

Під час розмови з 24 Каналом банкірка Анна Золотько нагадала, що до п’ятниці, 12 квітня, курс у безготівковому сегменті сягнув позначки 39,40 гривні за долар, а у готівковому за американську валюту просили 39,50 – 39,55 гривні.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank В понеділок тренд на зростання курсу на ВРУ зберігся – впродовж дня котирування підіймалися трохи вище позначки 39,60 гривень за долар.

Готівковий курс долара 15 квітня

Сьогодні вранці купівля банками готівкового долара становила у середньому 39,15 гривні, а продаж – 39,60 гривні.

готівкового долара становила у середньому 39,15 гривні, а продаж – 39,60 гривні. Обмінники купують долар в середньому за 39,23 гривні, а продають – за 39,68 гривні.

купують долар в середньому за 39,23 гривні, а продають – за 39,68 гривні. На чорному ринку купівля долара була в середньому на рівні 39,45 гривні, а продаж – 39,55 гривні.

Яким буде курс долара цього тижня

На думку Золотько, в найближчі день-два тенденції до подорожчання долара можуть зберігатися, проте незабаром я очікую на курсову корекцію та зниження котирувань на ВРУ, слідом за яким має відбутися й зниження курсу на готівковому ринку.

Навряд чи цей процес буде занадто глибоким, проте, думаю, впродовж тижня готівковий курс може коливатися в ширшому діапазоні 39,30 – 39,90 гривні за долар,

– прогнозує вона.

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