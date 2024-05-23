Доллар растет в дальнейшем: какой курс предлагают в банках и в обменниках
23 мая 2024, 09:56Читати новину українською
За последние сутки курс доллара в банках существеннее всего вырос. Несмотря на это дороже всего купить валюту для населения обойдется в обменниках, а обменять дороже всего – на черном рынке.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 23 мая, по данным "Минфина", покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,70 гривны (+10 копеек против 22 мая), а продажа – 40,14 гривны (+4 копейки).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 43 гривны (+5 копеек), а продажа – в среднем за 43,60 гривны (без изменений).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,04 гривны (+2 копейки), а продажа – 40,13 гривны (+3 копейки).
- Евро покупают по 43,45 гривны (-3 копейки), а продают за 43,65 гривны (без изменений).
Курс в обменниках
- Обменники покупают доллар в среднем за 39,53 гривны (-20 копеек), а продают – за 40,16 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 43,10 гривны (-23 копейки), а продажа – 43,73 гривны (+1 копейка).
Какой курс прогнозировали на эту неделю
- Банкир Анна Золотько рассказала в комментарии 24 Канала, что на этой неделе значительных изменений по курсу валют не стоит ожидать.
- По словам Золотько, на этой неделе курс доллар должен был колебаться в пределах от 39,7 гривны до 40,2 гривны за доллар.
- Прогноз банкира Тараса Лесового для 24 Канала был довольно близок к прогнозу Золотько – на межбанке 39 – 40 гривен, а на наличном рынке – 39 – 41 гривен за доллар.