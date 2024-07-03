Изменения курса доллара могут быть частыми: прогноз эксперта на июль

Несмотря на частые изменения курса доллара, в Украине прогнозируется продолжение "курсовой вялости". Такая тенденция будет сохраняться на валютном рынке в течение всего июля.

Чего ожидать от курса доллара в июле

Банкир Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала спрогнозировал, что в начале июля курс будет в таких валютных коридорах: межбанк: 40 – 41 гривна за доллар, а наличный рынок: 40 – 41,2 гривны за доллар.

Читайте также: Действительно ли Украине может грозить дефолт: экономист объяснил риски

То есть, он объясняет, что учитывая основные колебания курсов валют, начиная со второй половины июня, они могут остаться в новосформированных коридорах.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка По всем признакам начало июля будет достаточно прогнозируемым и курсовые изменения, хоть и будут частыми, но вряд ли кого-то удивят: основные изменения будут происходить в пределах новых коридоров, не пересекая их.

Таким образом, наконец после "бурных" апреля и мая, когда гривна потеряла почти 4% своей стоимости из-за девальвации, наступил период летнего спокойствия, замечает Лесовой.