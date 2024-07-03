Чого очікувати від курсу долара у липні

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі для 24 Каналу спрогнозував, що на початку липня курс буде в таких валютних коридорах: міжбанк: 40 – 41 гривня за долар, а готівковий ринок: 40 – 41,2 гривні за долар.

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Тобто, він пояснює, що з огляду на основні коливання курсів валют, починаючи з другої половини червня, вони можуть залишитися в новосформованих коридорах.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку За всіма ознаками початок липня буде досить прогнозованим і курсові зміни, хоч і будуть частими, але навряд чи когось здивують: основні зміни відбуватимуться в межах нових коридорів, не перетинаючи їх.

Таким чином, нарешті після "бурхливих" квітня та травня, коли гривня втратила майже 4% своєї вартості через девальвацію, наступив період літнього спокою, зауважує Лєсовий.