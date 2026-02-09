Покупать евро или держать доллары: что подсказывает официальный курс на старте недели
- Нацбанк установил официальный курс валют на 10 февраля: доллар будет стоить 43,02 гривны, а евро – 51,12 гривны.
- Цена американской валюты уменьшилась на 2 копейки, тогда как европейской – выросла на 36 копеек.
Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 10 февраля. Пока цена на доллар существенно не изменилась, евро снова "перевалило" за 51 гривну.
Какой официальный курс валют?
Официальный курс доллара США 9 февраля торгуется по 43,04 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 10 копеек против 6 февраля. Официальный курс евро составляет 50,76 гривны, следовательно его цена упала на 13 копеек, сообщает Нацбанк.
А вот 10 февраля курс валют будет таким:
- доллар – 43,02 гривны (-2 копейки);
- евро – 51,12 гривны (+36 копеек).
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 9 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 42,70 гривны, а продажа – по 43,20 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 43,11 гривны, а продажа – по 43,17 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,67 гривны, а продажа – по 43,23 гривны.
Какой курс евро на наличном рынке?
А вот курс евро по состоянию на утро 9 февраля был следующим:
- в банках – покупка в среднем была по 50,55 гривны, а продажа – по 51,23 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 51,09 гривны, а продажа – по 51,27 гривны;
- в обменниках – покупка в среднем была по 50,95 гривны, а продажа – по 51,32 гривны.
Что будет с курсом валют дальше?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что в течение недели 9 – 15 февраля курс валют в Украине будет оставаться в пределах новых январских ориентиров, то есть около 43 гривен за доллар и 51 гривны за евро.
Кроме того, активность украинцев на наличном рынке может несколько снизиться, ведь пока нет оснований для ажиотажа, который побуждал существенно расширять разницу между курсами покупки и продажи.
В коммерческих банках она будет составлять до 0,5 – 0,6 гривны на долларе и до 0,8 – 1 гривны на евро, а в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривны на долларе и до 1 – 1,3 гривны на евро.