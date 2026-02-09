Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 9 февраля торгуется по 43,04 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 10 копеек против 6 февраля. Официальный курс евро составляет 50,76 гривны, следовательно его цена упала на 13 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 10 февраля курс валют будет таким:

доллар – 43,02 гривны (-2 копейки);

евро – 51,12 гривны (+36 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 9 февраля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 42,70 гривны , а продажа – по 43,20 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,11 гривны , а продажа – по 43,17 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,67 гривны, а продажа – по 43,23 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 9 февраля был следующим:

в банках – покупка в среднем была по 50,55 гривны , а продажа – по 51,23 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,09 гривны , а продажа – по 51,27 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,95 гривны, а продажа – по 51,32 гривны.

Что будет с курсом валют дальше?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что в течение недели 9 – 15 февраля курс валют в Украине будет оставаться в пределах новых январских ориентиров, то есть около 43 гривен за доллар и 51 гривны за евро.

Кроме того, активность украинцев на наличном рынке может несколько снизиться, ведь пока нет оснований для ажиотажа, который побуждал существенно расширять разницу между курсами покупки и продажи.

В коммерческих банках она будет составлять до 0,5 – 0,6 гривны на долларе и до 0,8 – 1 гривны на евро, а в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривны на долларе и до 1 – 1,3 гривны на евро.